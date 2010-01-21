Erman Hoca neden gitti?

Aslında 4 senelik bedelin altına atılan imza göz kırpmıştı...

Bedelin büyüklüğü bütün(!) taraftarların sesini dinleme zorunluluğuna yol açtı...



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Maraton programının konsepti futbol severleri çoğu zaman rahatsız etmiştir... Fatih Kaya yazıyor

Kimine sempatik gelse de ağızdan çıkan bazı kelime ve cümlelerin gittiği yerler hiç hoş olmuyordu...

Buna rağmen Maraton programı yıllarca kendinden söz ettirmeyi başardı…

Şuan da ekranlarda dönen birçok programa öncü oldu…

Sonuçta çıkan tabloda taraftarlar da bölündü…

Seveni zaten izlerdi, tiryakisiydi…

Sevmeyeni “yine ne diyecek” merakıyla (belki de hayranlığıyla) ekran başına kilitlenirdi…

Nefret edeninin zaten evine girmezdi!

Şimdi Digitürk yumuşak bir tarz oluşturarak bütün rahatsızlıkları gidermek istiyor…

Zira hatırlarsak Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor taraftarlarının 'alma-aldırma' kampanyalarının çıkış noktası Erman Hoca’nın fitili ateşlemesiyle olurdu...

Merak edenler haklı olarak soruyor…

Yıllardır böyleydi ne değişti?

Çok net…

Ortaya çıkan bedelin de bir bedeli olmalıydı...



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Özerdem konuşmasında dikkat edilmesi gereken iki nokta var...



Birincisi... Taraftara yakın olmak istiyoruz. Ve bütün engelleri kaldıracağız...

İkincisi... Erman Hoca'yı gönderiyoruz. Ama siz istediniz diye değil. Bize uymuyor!



Kardeşim 9 senedir uyuyordu da, bir haftada mı uymadı?

Demezler mi?

Hiç samimi değil ve buna kimse inanmaz...

Tamamen duygusal(!) bir hareket olduğu ortada...

Ki Özerdem bu tezi doğrularcasına 'ürün' kelimesini kullandı...

Doğru. 'Ürün'!

Yıllardır taraftarlarda sürekli olarak bunu dile getirmedi mi?

Yeni mi anladınız?

Haklısınız yeni bedel can yakan cinsten...

Hiç affı yok!

Ürünün pazarlanması için fedakârlık yapılması şart!

Hem decoder satışı hem de kanala gelecek reklâm gelirlerini arttırmak gerek!

Reklâm veren patronlarında bir taraftar olduğunu unutmamak gerekiyor!

Yoksa tamamen duygusal(!) kararınızın sebepleri bunlar mı?

Şimdi soruyorum…

Bu şekilde bir ayrılık yakıştı mı?

Seversiniz veya sevmezsiniz ayrı…

Ancak Erman Hoca böyle bir sonu kesinlikle hak etmiyor...

Daha hoş olmalıydı...

Belki de Erman Hoca bunu kendi talep etmeliydi…

Kararını verip doğru zaman geldiğinde!



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<ı>" <ı> Para iyi bir hizmetçi, kötü bir efendidir. <ı> "

<ı> Alexandre Dumas Fils