Erkenci cinsin hasadına başlandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde üretimi yapılan narenciye çeşidi erkenci cins Okitsu mandalinanın hasadına başlandı. Erkenci cins mandalinalar dalında 70-75 kuruştan satılıyor. 70 bin dekar alanda yaklaşık 500 bin ton narenciye üretiminin gerçekleştiği ilçede 5 bin dönüm alanda Okitsu cinsi erkenci mandalina üretiliyor. Hasadına başlanan ilk mandalinalar paketlenerek Ankara, İstanbul, Bursa gibi çeşitli illere gönderildi.

Üretici Nedim Eser, "Yıllardır bu işi yapıyorum. Dalında kilosunu 70-75 kuruşa zor satabiliyoruz. Genellikle Ankara, İstanbul, Isparta, İzmir, Burdur, Balıkesir gibi iller olmak üzere her tarafa gönderiyoruz. Üretici olarak biz burada mandalinayı 70-75 kuruşa ucuza satıyoruz. Yerinde 2,5 liraya satılıyor. Buna da çok üzülüyoruz. Tüketiciler mandalinayı çok pahalıya yiyor ama biz üretici olarak bu ürünü çok ucuza satıyoruz” dedi.

29 yıldır narenciye bahçelerinde işçi çavuşluğu yaptığını söyleyen Ali Karakuş ise, "Yılın 6-7 ayı narenciye bahçelerinde hasat işinde çalışıyoruz. Sabahleyin saat 5'te geliyoruz, akşam işimiz bitene kadar çalışıyoruz. Bize işveren insanlardan, bahçe sahiplerinden Allah razı olsun. Onlar da kazanıyor, biz de kazanıyoruz. Bu işten memnunuz" diye konuştu.

SURİYELİ HÜSEYİN: “BURADA ÇALIŞARAK GEÇİMİMİZİ SAĞLIYORUZ”

Narenciye bahçesinde ailesiyle birlikte çalışan Suriyeli Hüseyin Mıcık (32) ise, "Biz Suriye'den geldik, burada Hatay Dörtyol- Erzin bölgesinde narenciye bahçelerinde çalışıyoruz. Sağ olsunlar burada Türkiye’de bize çok yardımcı oldular. Büyük başkan Recep baba ve herkesten Allah razı olsun. Burada çok şükür geçimimizi sağlıyoruz” dedi.

Narenciye bahçelerinden hasat edilen mandalinalar, paketlendikten sonra kamyonlara yüklenerek uzun bir yolculuğun ardından tüketiciye ulaştırılıyor.