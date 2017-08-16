Erken seçim olacak mı? AK Parti'li isim cevapladı

Prof. Dr. Mustafa Şentop, Çerkezköy AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret ederek burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.



"Erken seçim yok" diyen Şentop, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti, uyguladığı siyasetle ülkeye birçok yenilik getirdi. Bunlardan bir tanesi de seçimlerin zamanında yapılması prensibidir. Bu konuda farklı bir düşünce yok. Geçici madde değişikliğinde de açık olarak seçimlerin 3 Kasım 2019'da yapılacağını yazdık. Şu an arkasında çok güçlü bir parlamento desteği olan, millet desteği olan bir hükümet var. Dolayısıyla bütün seçimler vaktinde yapılacak." diye konuştu.



Referandum sonuçlarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşınmasına da değinen Şentop, sözlerini şöyle tamamladı: "CHP'nin referandum süreciyle ile ilgili genel yaklaşımında bir hata var. Türkiye'de fikir hürriyeti var. Herkesin kendine göre bir yorumu olabilir. Bu konuda Anayasanın yetkilendirdiği kurum Yüksek Seçim Kurulu'dur. Onun vereceği kararlarda nihayetinde bağlayıcı kararlardır. İptali için Danıştay'a başvuru yapıldı. Danıştay, YSK'nın kararını denetleyen bir kurum değil. Danıştay bundan dolayı reddetti. Anaya Mahkemesine bireysel başvuru yapılabilirdi. Bunu yapmıyorlar. Anayasa Mahkemesi, anayasadaki 'YSK kararına karşı başka merciye başvurulamaz.' ilkesiyle hareket ediyor. Hiçbir ülke kendi egemenlik yetkisiyle ilgili bir hususu uluslararası bir kuruluşun inisiyatifine, insafına terk edemez. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yarı siyasi yarı hukuki bir mahkemedir."

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