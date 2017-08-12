Erken seçim hesapları

ÖNCELİK EKONOMİ

AK Parti kurmayları, günlerden beri konuşulan erken seçim iddialarını resmi açıklamalarla reddederken, kapalı kapılar ardında buna ilişkin bir hazırlığın da bulunmadığı öğrenildi. Açıklanması beklenen 180 günlük planın, hayata geçirilerek sonuçlarının vatandaşa yansımasının en az bir yıl süreceği, AK Parti’nin 2018 yılı başlarında yapılması planan kongresi de hesaba katıldığında, ilkbahar aylarında bir erken seçim olasılığının mümkün olmadığı ifade ediliyor.

DEZAVANTAJLAR

Parti kurmayları, bunların dışında, ilkbahar aylarında seçim kararı almanın, iktidar partileri için dezavantaj olduğunu ifade ediyorlar. Kış aylarının hemen ardından, belediye hizmetleri ve yatırımlarla ilgili aksaklıklar nedeniyle seçmenin tercihlerinin değişebildiği yorumu yapılıyor. Tüm bu nedenlerin bahar aylarında seçim senaryolarını geçersiz kıldığı konuşuluyor.

BAŞKA OLASILIKLAR

AK Parti kulislerinde, ekonomi, dış politika ve siyasi gelişmelere bağlı olarak erken seçimin, “kendilerine avantaj sağlayacağına inanılan” bir zaman diliminde her zaman planlanabileceği ifade ediliyor. Bir erken seçimin, 2018 sonbahar aylarında olma olasılığının, ilkbaharda olmasından daha yüksek olduğu iddia ediliyor. Ancak, bu da 2019 yılının Mart ayında yapılması planlanan yerel seçimlerin, genel seçim ve başkanlık seçimiyle birleştilmesi anlamına geldiği, üç seçimin birden yapmanın avantaj ve dezavantajlarının iyi tahlil edilmesi gerektiği ifade ediliyor.

İSİM İSİM İLGİLENİYOR

Parti kurmayları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Karadeniz gezisinin ilçe ve il kongreleri öncesinde parti tabanını motive etmeye yönelik olduğunu ifade ettiler. Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilçe kongreleri dahil olmak üzere, parti tabanında yapılacak değişikliklerle yakından ilgileniyor. Kimlerin göreve getirileceğini, hangi ilçe ve il başkanının hangi ekiple çalışacağına isim isim karar verdiği kaydediliyor. Aynı şekilde mevcut belediye başkanlarıyla ilgili değerlendirmeler de doğrudan Erdoğan’ın önüne gidiyor.

SİBOP MADDESİ KOYDUK

Parti kurmayları, ihtiyaç olması durumunda, anayasayı değiştirmeden erken seçime gidilebilmesi için son yaptıkları değişiklik metnine sibop madde koyduklarını anımsattılar. Geçici madde ile “TBMM’nin 27’nci Yasama Dönemi milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi 3/11/2019 tarihinde birlikte yapılır. Seçimin yapılacağı tarihe kadar TBMM üyeleri ve Cumhurbaşkanının görevi devam eder. Meclisin seçim kararı alması halinde, 27’nci Yasama Dönemi milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır” hükmü getirildi. Erken seçime karar verilmesi, Erdoğan’ın 1-2 yıllık cumhurbaşkanlığı süresinden vazgeçmesi anlamına da gelecek. Yeni başkan, 5 yıllığına seçiliyor ve ikinci 5 yıl hakkı bulunuyor.