Erken kalkmanızı sağlayacak 5 muhteşem yöntem

HER GÜN ÖNCEKİ GÜNDEN BİR DAKİKADA ÖNCE UYANMAK
Alarmınızı erken saate ayarlamak erken uyanabilmeniz için bir çözüm değildir. Çünkü vücudunuz bu erken saate adapte olmakta zorlanır ve bunu başaramazsınız. Bu nedenle kendinize ve vücudunuza alışmak için zaman tanıyın. Bunu yapmak için de her gün bir önceki günden bir dakika önce uyanmayı deneyin. Bu sayede zamanla istediğiniz saatte uyanmış olacaksınız.
KÜÇÜK KAZANÇLARI KEŞFEDEREK KENDİNİZİ MOTİVE EDİN
Sabahın 5’inde uyanmaya ihtiyacınız olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bunun sizin hayatınızda daha fazla zaman demek olduğunu biliyor ve kendinize bu saatleri hediye etmek istiyorsunuz. Ancak eğer her sabah 8’de uyanıyorsanız birden 5’te uyanmaya başlamanız biraz gerçek dışı olacaktır. Bu nedenle uyanma saatinizi birden 8’den 5’e çekmek yerine aşama aşama kendinize 1’er saat hediye edin. O bir saati keyifle geçirdikten sonra diğer bir saati elde etmek için daha motive olacaksınız.
ÇEVRE BASKISINI UYANMAK İÇİN KULLANIN
Beyninize bir görev verdiğinizde uyanmanız daha kolay olur. Bu nedenle en önemli toplantılarınızı sabah saatlerine koyun. Uyanmak için iyi bir nedeniniz olduğundan erken kalkacak ve zamanında işinizin başında olacaksınız. Çevreye karşı duyduğunuz sorumluluğu lehinize çevirebilir ve bir süre sonra erken kalkmayı alışkanlık haline getirebilirsiniz.
ORTAMINIZI UYANMAYA UYGUN HALE GETİRİN
Eğer spor kıyafetleriniz varsa spor yapmak için bir eksiğiniz yok demektir ve yaparsınız. Bunu uyanmak için de kullanın. Çalar saatinizi ulaşamayacağınız bir uzaklığa koyun mesela. Sabah kalkar kalkmaz üzerinize geçireceğiniz sabahlığınızı yakın bir yere koyun.
KENDİNİZE İNANIN
Ağzınızdan çıkan cümleler sizi siz yapar. Bu nedenle herkese sabah insanı olmadığınızı anlatıp durmaktan vazgeçin. Bunun yerine sabahları erken kalkmayı sevdiğinizi söyleyin. Bir süre sonra öyle bir insana dönüştüğünüzü göreceksiniz.
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