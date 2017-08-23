Erken hasat fiyatı katlıyor

Ülke genelinde ekim ayında başlayan zeytin hasadı, Saruhanlı’da yaklaşık 1,5 ay önce başladı. Saruhanlı İlçesi Çakmaklı Mahallesi’nde 350 dönüm arazide Uslu cinsi yeşil zeytin üreten Veli Kayhan, erkenci zeytinin daha çok kazandırdığı için hasada başladığını anlattı. 1991 yılından bu yana zeytincilik yaptığını ve işletmesini de kurduğunu dile getiren Kayhan, "Sofralık kırma zeytin olarak satıyoruz. Her sene Ağustos’un 20’si ile 25’i arasında toplamaya başlıyoruz. Hasadımızı yapıyoruz. Başka hiçbir bölgede zeytin hasadı başlamadı. Zeytinlerimizi kendimiz üretiyoruz, hasadını yapıyoruz ve 10 gün içinde de satışına başlarız. Erken hasat etmenin bize büyük faydası var. Daha yüksek fiyatlara satıyoruz. Piyasada zeytin 3,5, 4 lira olursa bizim erkenci zeytinlerimizin kilosunu 7 liradan satabiliyoruz. Büyük ilgi görüyor. İzmir, Bursa, Balıkesir bölgesine satıyoruz" dedi.

"BU YIL REKOLTE DAHA DÜŞÜK"

Kadınlar tarafından toplanan zeytinler, önce elemeden geçip, ardından kırma işlemi yapılıyor. Toplanan ve işlemden geçen zeytinlerin 10 gün suda bekletildiğini söyleyen Veli Kayhan, 10 gün sonra zeytinlerin sofralık hale geleceğini ve satışa başlayacağını belirtti. Kayhan, "Geçen yıl sezon açılmadan hasat yaptığımız için kilosunu 5 liraya satmıştık. Bu yıl rekolte daha düşük olduğu için 7 liradan satacağımızı düşünüyoruz. Piyasada daha yüksek satma şansımız olduğu için erken başlıyoruz" diye konuştu.

ZEYTİNLER KUYULARDA SAKLANIYOR

Manisa’da yetişen sofralık zeytinin Türkiye’de iyi bir imajı olduğunu ve kaliteli olduğunu dile getiren Kayhan, "Balıkesir, Bursa ve Aydın’dan rekoltemiz daha yüksek. Türkiye’nin birçok yerine Manisa zeytini gidiyor, sofralarda tüketiliyor" dedi. Genellikle siyah zeytinlerin kuyulara basıldığını ve 7-8 ton zeytinin bir kuyuda saklanabildiğini anlatan Kayhan, kış aylarında da ihtiyaca göre daha iyi fiyatlara satıldığını söyledi. Kayhan, verimi artırmak için zeytine çok iyi bakılması gerektiğini belirterek, kış gübresi atmanın önemli olduğunu ifade etti.

ERKENCİ ZEYTİNİ TOPLAYAN İŞÇİLER DE ŞAŞIRDI

Akhisar’dan Saruhanlı ilçesine zeytin toplamaya gelen işçiler de, ekim ayında toplanan zeytinin ağustosta toplandığını görünce şaşırdı. Saat 07.30’da zeytin toplamaya başladıklarını anlatan Türkan Gülfidan, "Bu sene erken başlamasına biz de şaşırdık. Genelde kışın gelirdik zeytin toplamaya. Narin bir zeytin, dallarını kırmamak gerekiyor" dedi.