Erkel'den 5 tavsiye

1- BOŞA KÜREK ÇEKMEYİN: Girişimin, gerçekte var olan bir ihtiyacı adreslemeyi hedefleyip hedeflemediğini iyice analiz edin. Geri bildirimi aileniz ve arkadaşlarınızdan değil, ekosistemde saygın kimselerden alın. Mevcut çözümlerden daha ucuz ya da daha iyi bir ürün hedeflediğinizden emin olmadan, ürün geliştirmeye kaynak ve enerji harcamayın.

2- KOLAYDAN BAŞLAYIN: Müşterinize çözümü en basit haliyle deneyimletecek ilk çözüme odaklanın. Onların deneyimlerini gözleyerek, geri bildirimlerini alarak ürünü hızla karar verip geliştirin. Detaylarda kaybolmayın. Fonksiyonun görünüşten önemli olduğunu unutmayın. Birkaç sağlıklı ‘iterasyonu’ bu şekilde yapın, çok ilerleyeceksiniz. Girişimci için çok önemli olan az bilgiyle hızlı karar vermeyi de çalışmış olacaksınız.

3- İŞE ALIMDA SEÇİCİLİK, İŞTEN ÇIKARMADA HIZ LAZIM: Ekibinize kattığınız her birey, girişiminizin kültürünü ve takımın kimyasını etkileyecektir. Ekibe katılınca zor günlerde pozitif etki yapabilecek mi diye de değerlendirmek gerek adayları. Bir çalışana eğiterek yeni beceriler kazandırmak mümkün, ancak huyunu değiştirmek mümkün değildir. Çeşitli nedenlerle işten çalışan çıkarmanız gerekebilir. Bu durumda çok hızlı hareket ederek, duygusal tuzaklara düşmeden hemen o çalışanın girişiminizle ilişkisini sonlandırın.

4- YATIRIMCI KONUSUNDA SEÇİCİ OLUN: Her yatırımcı iyi bir partner değildir. Girişime çok ihtiyacı olan parasal kaynak sağladığı halde uzun dönemde zararı dokunan yatırımcılarda şu özelliklerden en az bir ikisi mevcuttur: ‘Mikromanage’ ederler, girişimi kontrol altına almaya çalışırlar, kendi bilgi-becerilerini çok değerli bulurlar. Girişimcileri yoğun şekilde meşgul edip, ana uğraşlarından alıkoyar ve başarısızlığa sürüklerler.

5- BAĞIŞ-TEŞVİK PEŞİNDE ÇOK ZAMAN HARCAMAYIN: Bağış konusu global değil, yerel bir sorunumuz. Kamudaki teknoloji geliştirme alanında şirketlere ve girişimlere verilen teşvikler, bir yan etki olarak bağış ve teşvik bağımlısı bir kültür oluşturdu. Ürüne, müşteriye, pazara, büyümeye ve globale açılmaya odaklanması gereken girişimlerimiz, teşvik ve bağışlara yönelerek asıl işleri olan girişimde ciddi bir momentum kaybı yaşayabiliyor.