 Erkekliği Sorgulayan Fotoğraf Sergisi

15. İstanbul Bienali’ne paralel olarak gerçekleşen sergi, son yıllarda toplumsal cinsiyet çalışmalarının gündeminde olan erkeklik tema’sını konu ediniyor.

Ahmet Polat, “The Myth of Men” (Erkeklik Efsanesi) projesinin yaratım aşamasında yavaşlatılmış görüntülerle hareketli fotoğraflar üretiyor. Öte yandan Polat’ın ilk sergisinden bu projeye uygun seçilen fotoğraflar da The Myth of Men’de yerini alıyor.





Belçika, Hollanda ve Türkiye’de yapılan çekimlerde Polat, her ülkede “Erkek olmak ne demek” sorusuna farklı yaklaşıldığını söylüyor. Rashif El Kaoui ve Lucas de Man ile birlikte toplamda 200 röportaj yaptıklarını söyleyen sanatçı, konuştukları kişiler arasında sosyologlar, seksologlar, felsefeci ve psikologlardan, değişik disiplinlerdeki uzmanlardan fikir alarak farklı bakış açıları tespit ettiklerini vurguluyor.







39 yaşındaki sanatçı, projeye başladıklarında insanlardan gelen “Neden bu konuyu seçtiniz” sorusuna yanıt olarak akademik alanda “Erkeklik” hakkında çok az araştırma bulunmasını gerekçe olarak gösteriyor.







Polat’ın çekimlerini yaptığı yerler arasında çoğunlukla erkeklerin bir arada olduğu sanayi, yağlı güreş etkinliği, kahvehaneler gibi ortamlar ve sünnet, semazenliğin öğretilmesi gibi ritüellerin gerçekleştirildiği alanlar bulunuyor. Polat, bu noktada yavaşlatılmış videolarında erkeklerin hal ve hareketlerine dikkat çekmeyi amaçlarken, aslında erkek davranışlarının temelde her ülkede benzeştiğini öne çıkarıyor.

“Erkeklik ne demek? İlk defa kendinizi ne zaman erkek hissettiniz?” gibi soruların yanıtlarının yer aldığı sergi, pazartesi günleri hariç 2 Aralık’a kadar Bomontiada’da yer alan Leica Gallery İstanbul’da görülebilir.