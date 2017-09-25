Erkeklerin kadınlarda dikkat ettiği 5 özellik

1- Sosyal yaşamları
Dış görünüşünüz, birçok erkeği sizinle yemeğe çıkması konusunda ikna edebilir. Ama eğer istediğiniz bir yemekten daha fazlası ise; mesela uzun bir ilişki, o zaman devreye başka şeyler de giriyor. Erkekler, kendi sosyal yaşamlarına sahip olan kadınları daha çekici bulurlar. Elbette evde dizi izlemekten de keyif alıyor olabilirsiniz; ancak her erkek yoğun bir iş gününün ardından birlikte çıkıp bir şeyler içebileceği bir kadınla olmak ister. Ayrıca sizin sosyal çevreniz ve arkadaşlarınızla olan ilişkileriniz de onlar için oldukça önemlidir. Çünkü bu ilişkileri göz önünde bulundurarak, birlikte nasıl bir ilişki yaşayabileceğinizle ilgili fikir sahibi olurlar.
2- Hedefleri
Kimse, iş görüşmesine benzer bir randevu deneyimi yaşamak istemez. Birlikte ilk içeceğinizi söyledikten sonra, size "Beş yıl sonra kendini nerede görüyorsun" şeklinde bir soru gelsin istemezsiniz, değil mi?
Elbette bütün hayatınızı, karşınızdaki kişiye anlatmak için bir ön hazırlık yapmanıza gerek yok; ancak yine de hedefleriniz, hayalleriniz ve hırslarınız varsa, bunları partnerizle mutlaka paylaşın. Çünkü ne istediğini bilen, hayalleri ve hedefleri olan bir insandan daha çekici bir şey yoktur!
3- Mizahi tarafı
Çalışma saatleri içinde işe konsantre olmak iyidir, ancak fırsat bulduğunuzda işe kısa bir ara verip gülemiyorsanız; bu, asla hayat dolu biri olamayacağınız anlamına gelir. Biriyle uzun vadeli bir ilişki içinde olmayı planlıyorsanız; birlikte güleceğinizden emin olmalısınız. Bu nedenle bir erkeğin, sizde dikkat ettiği özelliklerden biri de mizahi tarafınız olacaktır.
4- Muzurluğu
Bir kadın düşünün ki, her şeyi yapmaya hazır... Bir gece topuklu ayakkabıları ve şık elbisesiyle göz kamaştırırken; ertesi gün bahçede top sektiriyor. Zaman zaman bir prenses gibi davranmanın zararı yoktur, ancak erkeklere hayatın daima gökkuşağı ve kelebeklerden oluşmadığını bildiğinizi göstermeniz gerekir. Çünkü bu, erkeklerin kadınlarda dikkat ettiği özelliklerin başında gelir.
5- Netliği
Oyunlar, romantik ilişkiler söz konusu olduğunda değil; aile toplantıları söz konusu olduğunda eğlencelidir. Bir ilişkinin gerçekten başarılı olabilmesi için, iki insanın etkili bir iletişim içinde olması gerekir. Bu, aklınızdan geçen her şeyi ona söylemeniz gerektiği anlamına gelmez, ancak partnerinizin sizi incittiğini veya üzdüğünü bilmesi gerekir. Bu nedenle, ona karşı her zaman net ve dürüst davranmalısınız. Bu şekilde aranızdaki bağ, giderek daha fazla güçlenecektir.
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