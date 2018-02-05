Erkeklerin genç kadınları tercih etmesinin 6 nedeni

Karşılıklı arayışlar
Her ilişkide olduğu gibi genç kadın ve olgun erkek ilişkisinde de belirli arayışlar oluyor. Olgun erkek yaşıtlarındaki monotonluktan ve standartlıktan sıkılıyor daha enerjik insanlar daha mutlu insanlar tanımak istiyor. Genç kadınlar ise yaşıtlarının tecrübesizliğini, hayatta deneyimsiz oluşlarını hissetmek istemiyor. Daha deneyimli bir partnerin güvenli ve deneyimli alanında gezmek istiyorlar.
Yorgunluk ve ne aradığı hakkında kesin bir fikri olmak
Yukarıdaki arayışlar ile birlikte birçok kişi yaş fark etmeksizin aradığını bulamamaktan ve arayıştan yoruluyor. Bu yorgunluk yanlış anlaşılmasın! Yani sırf yorgunluktan dolayı olgun bir erkekle veya genç bir kadınla bir birliktelik kurulmuyor. Aksine; bu süreç içerisinde kişi tam olarak ne istediğini öğreniyor, anlıyor. Ve bunun doğrultusunda adımlar atıyor.
Güven duygusunun yüksek olması
Genç kadın olgun erkek ilişkilerinde tanışma ve birliktelik dönemleri içerisinde kişiler birbirlerinde aradıkları özelliklerin var olduğunu hissediyor ve anlıyor. Bu anlayış birbirlerine güven duymalarını sağlıyor.
Kadının erkeği baba figürü olarak algılaması
Gençlik ve çocukluk zamanlarında baba ile sağlıklı vakit geçiremeyen kadın partnerler veya gerçekten kaliteli vakit geçirenler babaya her daim özlem duyuyorlar. Bu durum bir aktarımın oluşmasına neden oluyor. Babanın yerine partneri koyma eğilimi görülüyor.
Hayat deneyiminden dolayı tercih
İki tarafta birbirlerini hayat deneyimlerinden dolayı tercih etme eğiliminde bulunuyorlar. Genç kadın olgun erkeği hayat deneyimi, hayata bakışı ve daha birçok nedenden dolayı cazip buluyor. Olgun erkek ise karşıdaki insanın deneyimsizliğine bir öğretici olabileceğini düşünüyor.
Erkeğin örnek alınacak noktada olması
Erkeğin kariyer, maddi imkanlar, şöhret gibi birçok durumu nasıl ki insanda heyecan duyulan ve örnek alınabilecek özellikler arasında yer almasını sağladığı gibi partnerlerde de bu durum bu şekilde ortaya çıkıyor.
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