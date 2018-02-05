Haberler>Kelebek Magazin>Hayat Haberleri>Erkeklerin genç kadınları tercih etmesinin 6 nedeni

Erkeklerin genç kadınları tercih etmesinin 6 nedeni

Birçoğumuz genç bir kadınla yaşlı bir erkeği gördüğümüzde erkek açısından bunun bir orta yaş krizi olduğunu ya da genç kadının belli amaçlar uğruna olgun bir erkekle olduğunu düşünüyoruz. Fakat etraflıca bu ilişki tarzına baktığımızda, muhtemelen genç bir kadının olgun bir erkeğe yaşam enerjisi verebildiği veya olgun bir erkeğin genç bir kadına hayat deneyimi sunabildiği sonuçları da ortaya çıkıyor. Sonuçta özgür ruhlu, enerjik, eğlenceli bir ruh herkese iyi geliyor veya hayat deneyimi olan birisini oturup dinlemek birçoğumuza zevk veriyor. Peki bu konuya daha detaylıca bakmak gerekirse; erkekler neden genç kadınlarla beraberlik tercih ediyorlar ya da genç kadınlar neden olgun erkeklerle beraberlik tercih ediyorlar? İşte nedenleri.

Doğan BURDA
05.02.2018 - 16:22 | Son Güncelleme :

Karşılıklı arayışlar

Her ilişkide olduğu gibi genç kadın ve olgun erkek ilişkisinde de belirli arayışlar oluyor. Olgun erkek yaşıtlarındaki monotonluktan ve standartlıktan sıkılıyor daha enerjik insanlar daha mutlu insanlar tanımak istiyor. Genç kadınlar ise yaşıtlarının tecrübesizliğini, hayatta deneyimsiz oluşlarını hissetmek istemiyor. Daha deneyimli bir partnerin güvenli ve deneyimli alanında gezmek istiyorlar.

Erkeklerin genç kadınları tercih etmesinin 6 nedeni

Yorgunluk ve ne aradığı hakkında kesin bir fikri olmak

Yukarıdaki arayışlar ile birlikte birçok kişi yaş fark etmeksizin aradığını bulamamaktan ve arayıştan yoruluyor. Bu yorgunluk yanlış anlaşılmasın! Yani sırf yorgunluktan dolayı olgun bir erkekle veya genç bir kadınla bir birliktelik kurulmuyor. Aksine; bu süreç içerisinde kişi tam olarak ne istediğini öğreniyor, anlıyor. Ve bunun doğrultusunda adımlar atıyor.

Erkeklerin genç kadınları tercih etmesinin 6 nedeni

Güven duygusunun yüksek olması

Genç kadın olgun erkek ilişkilerinde tanışma ve birliktelik dönemleri içerisinde kişiler birbirlerinde aradıkları özelliklerin var olduğunu hissediyor ve anlıyor. Bu anlayış birbirlerine güven duymalarını sağlıyor.

Erkeklerin genç kadınları tercih etmesinin 6 nedeni

Kadının erkeği baba figürü olarak algılaması

Gençlik ve çocukluk zamanlarında baba ile sağlıklı vakit geçiremeyen kadın partnerler veya gerçekten kaliteli vakit geçirenler babaya her daim özlem duyuyorlar. Bu durum bir aktarımın oluşmasına neden oluyor. Babanın yerine partneri koyma eğilimi görülüyor. 

Erkeklerin genç kadınları tercih etmesinin 6 nedeni

Hayat deneyiminden dolayı tercih

İki tarafta birbirlerini hayat deneyimlerinden dolayı tercih etme eğiliminde bulunuyorlar.  Genç kadın olgun erkeği hayat deneyimi, hayata bakışı ve daha birçok nedenden dolayı cazip buluyor. Olgun erkek ise karşıdaki insanın deneyimsizliğine bir öğretici olabileceğini düşünüyor.

Erkeklerin genç kadınları tercih etmesinin 6 nedeni

Erkeğin örnek alınacak noktada olması

Erkeğin kariyer, maddi imkanlar, şöhret gibi birçok durumu nasıl ki insanda heyecan duyulan ve örnek alınabilecek özellikler arasında yer almasını sağladığı gibi partnerlerde de bu durum bu şekilde ortaya çıkıyor.

 

 

Etiketler: ilişki , kariyer , şöhret
﻿

EN ÇOK OKUNANLAR

    Koç Burcu
    21 Mart - 20 Nisan

    Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

    Boğa Burcu
    21 Nisan - 20 Mayıs

    Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

    İkizler Burcu
    21 Mayıs - 20 Haziran

    Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

    Yengeç Burcu
    21 Haziran - 22 Temmuz

    Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

    Aslan Burcu
    23 Temmuz - 23 Ağustos

    Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

    Başak Burcu
    24 Ağustos - 23 Eylül

    Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

    Terazi Burcu
    24 Eylül - 23 Ekim

    Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

    Akrep Burcu
    24 Ekim - 22 Kasım

    Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

    Yay Burcu
    23 Kasım - 21 Aralık

    Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

    Oğlak Burcu
    22 Aralık - 20 Ocak

    Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

    Kova Burcu
    21 Ocak - 18 Şubat

    Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

    Balık Burcu
    19 Şubat - 20 Mart

    Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri