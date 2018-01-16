Erkeklere neden nefret duyalım ki!

Fransız sinemasının efsanevi oyuncu Catherine Deneuve’ün liderliğindeki 100 kadının “Erkeklerin kur yapmaya hakkı olmalı” yönündeki mektubuna, 39 yaşındakiLaetitia Casta’danda destek geldi.
1999 yılında Fransa Cumhuriyeti’ni simgeleyen ‘Marianne’ heykeline yüz modelliği yapan Casta, “Ben bir feminist değilim ama kadınım. Biz kadınlar başkalarına nasıl bu kadar iktidar verebiliyoruz? Asıl bunun sorgulanması lazım. Kendi sorumluluğumuzu almalıyız. Erkeklere nefret duyarak ileriye gidemeyiz” dedi.
Deneuve ve 100 kadın, Le Monde Gazetesi’nde yayımlanan mektupta, “Tecavüz bir suçtur ancak birini ısrarla baştan çıkarmaya çalışmak, kur yapmak suç değildir. Güçlerini istismar eden bazı erkeklerin bu hareketine karşı şikâyetler kontrolden çıkı yor” diye yazmıştı.
DENEVE TECAVÜZ KURBANLARINDAN ÖZÜR DİLEDİ
Hollywood'da başlayan ‘Ben de tacize uğradım’ kampanyasının güçlü erkekleri hedef alan bir kampanyaya dönüştüğünü söyleyerek tepkileri üzerine çeken Fransız aktris Catherine Deneuve (75), dün ise cinsel taciz kurbanlarından özür diledi.
Geçen salı günü Le Monde gazetesinde yayınlanan mektupta Deneuve’un de aralarında yer aldığı 100 tanınmış Fransız kadın, ‘MeeToo’ (Ben de) kampanyasının erkeklere yönelik bir cadı avına dönüştüğünü ve cinsel özgürlüğü tehdit altında bıraktığını öne sürmüştü. Tepki çeken Deneuve, dün ise Liberation gazetesinde yayınlanan mektubunda cinsel şiddete uğramış kurbanlardan özür diledi. Ancak Deneuve, erkeklerin medya lincinin bir kurbanı olduğu görüşüne sadık olduğunu ve halihazırdaki atmosferin cinsel özgürlüğü zarar verdiğini kaydetti.
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