Erkekler, sanal alışverişte en çok bu ürünleri alıyor

Bir çok erkek için 'angarya' olarak gördüğü veya alış verişini yapmaktan hoşlanmadığı bazı ürünler, girişimci Ertürk için yeni bir iş fırsatı oldu. Ertürk 2012'de "Erkekpaketi" ismi ile site kurdu. 60 bin kayıtlı üyeye hizmet verdiklerini aktaran Ertürk 2017'e ilişkin veriler için şu bilgileri paylaştı: "2017 yılında en çok yüzde 34 ile boxer-slip alışverişi yapıldı. Bunu yüzde 25 ile V yaka fanila, yüzde 22 ile prezervatif ve yüzde 19 ile çorap izledi."

EŞLERİ İÇİN SATIN ALIYORLAR

Erktürk, siteye üye olanlardan yüzde 30'unun kadın olduğunu aktararak "Kadınların yüzde 52 gibi yüksek bir oranla eşi için alışveriş yaptığını görüyoruz. Bunu

yüzde 29 ile sevgilisi için, yüzde 15 ile babası ve yüzde 14 ile çocuğu için alışveriş yaptıklarını görüyoruz" dedi.



ÇOK DETAYCI DEĞİLLER

E-ticarette Onlineda genel alışveriş alışkanlıklarına bakıldığında erkeklerin, kadınlar kadar detaycı olmadığına ve çok fazla araştırma yapmadığına değinen Ertürk, “Erkekler sadece ihtiyacı olan şeyleri alıyorlar. Fazla vakit harcamıyorlar. Fiyat ikinci planda kalıyor. Onlar için önemli olan ihtiyacını hemen karşılamak. Kadınlar ise tam tersi. Çok geziyor, araştırıyor, yorumları okuyor, kampanyaları takip ediyor” şeklinde konuştu.

ERKEKLER 6 ÇİFT ÇORAP ALDI

Ortalama bir erkeğin 2017 yılında aldığı yeni çorap sayısının 6 çift, boxer veya slip adetinin ise 10 olduğunu söyleyen Ertürk, “Avrupa’da durum bize kıyasla daha yüksek. Aynı dönem baz alındığında Avrupa’da bir erkek yılda ortalama 22 çift yeni çorap ve 15 adet boxer veya slip satın aldı. Geçtiğimiz yıl bu rakamlar bizde daha aşağılardaydı. Bizim gibi online tarafta erkeklere bu tarz hizmet veren firmalar çoğaldığında tüketim rakamları da artacaktır” şeklinde konuştu.