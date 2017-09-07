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    Erkek öğrenci yurdunda iğrenç olay

    DHA
    07.09.2017 - 17:58 | Son Güncelleme: 07.09.2017 - 18:33

    ADIYAMAN’ın Besni İlçesi’nde, özel bir yurtta 2 erkek öğrenciye cinsel içerikli video izletip cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen müdür İ.T. gözaltına alındı.

    Olay, geçen Salı akşamı ilçedeki Özel Hayrünnisa Gölbaşı Erkek Yurdu’nda meydana geldi. İddiaya göre yurt müdürü İ.T., erkek öğrencilere cinsel içerikli video izletip istismarda bulundu. 10 yaşlarındaki 2 erkek öğrencinin durumu anlattığı ailelerin şikayeti üzerine yurt müdürü İ.T. gözaltına alındı. Adıyaman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

    "Besni ilçemizde bulunan özel bir Öğrenci Yurdu’nda vuku bulduğu iddia edilen olayla ilgili olarak Besni Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılmıştır. İddialara konu olan özel öğrenci yurdunun müdürü gözaltına alınmıştır. Ayrıca idari soruşturma açılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


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    Etiketler: Adıyaman , Besni , Hayrünnisa Gölbaşı Erkek Yurdu , taciz
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