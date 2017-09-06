Yaz aylarında erkek modasında pek çok farklı stilde seçenek bulmak mümkün. Değişik mayo modellerinden pantolonlara, t-shirt modellerinden şort çeşitlerine kadar geniş bir yelpazede sunulan ürünlere serin akşamlarda tercih edilebilecek ceket ve sweatshirt seçenekleri de ekleniyor.
İşte erkek modasında serin yaz akşamlarının kurtarıcıları
Sweatshirt
Sweatshirt hem kullanımı pratik ve kolay olması hem de pek çok farklı tasarımda ürünle tercih edilebilmesi ile gözde bir parça. Yaz akşamlarında ince sweatshirtlerle rüzgara karşı koruma sağlayabilirsiniz. Düz renkli sweatshirtlerin yanında futuristik figürlerle kaplı sweatshirtler ve mesajlı modeller de oldukça revaçta. Sweatshirtler şort, pantolon ve jeanlerin en iyi eşlikçisi...
Merserize kazak
Merserize kazaklar hem hafif olmaları hem de kurtarıcı parçalar arasında olmalarıyla yaz akşamlarında sıkça tercih ediliyor. Serin ve rüzgarlı ortamlarda terletmeyen yapıları sayesinde konforlu bir kullanım sunuyor. Açık renkli merserize kazaklar yaz akşamlarında şık bir görünüm sunuyor. Mavi ve ekru en çok tercih edilen renkler.
Blazer
Blazerler erkek modasının en stil parçaları arasında. Şık bir blazer görünüşünüzü bir anda değiştirebilecek bir etkiye sahip. Bej tonlarında blazerler yazın favori renkleri arasında. Lacivert ve mavi de iddialı renkler arasında yerini çoktan aldı. Blazerleri chino pantolonlarla, şortlarla ve jeanlerle birlikte giyebilirsiniz.
Keten ceket
Keten yaz mevsiminin en sık kullanılan kumaş türlerinden biri. Keten ceketler de erkeklerin şık ve rahat kurtarıcıları olarak biliniyor. Açık tonlar ketenin en şık halini yansıtıyor. Keten ceketler klasikten moderne doğru farklı tasarımlara sahip. Klasik bir pantolonla daha sade tercihler yapılabilirken şortla birlikte fermuarlı ve modern bir keten ceket tercih edilebilir.
İnce bomber ceket
Bomber ceketler son dönemlerin en trend parçalarından. Yaz aylarında da incecik kumaştan yapılmış olan stil sahibi bomber ceketler erkekleri serin rüzgarlardan koruyor. Koyu tonların öne çıktığı bomber ceketlerde desenli modeller de oldukça gözde. Bomber ceketleri jean ve şortlarla kombinlemek ise son derece havalı.
Yelek
Yelekler yazın koruyucu görevi gören parçalar. Erkek modasında önemli bir yere sahip olan yelekler özellikle t-shirtlerle ideal bir uyum sağlıyor. Desenli t-shirtlerinizi sade formlu yeleklerle daha çekici hale getirebilirsiniz.
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