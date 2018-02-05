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    Erkek hemşireden hayat öpücüğü

    Süleyman EKİN / DHA
    05.02.2018 - 12:48 | Son Güncelleme:

    Antalya'da, arkadaşının aracıyla işe giden Ali Karakan (58), kalp krizi geçirdi. Yoldan geçen iki erkek hemşire, Karakan'ı kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürdü.

    Kepez ilçesi, Gündoğdu mahallesi, Yeşilırmak caddesi üzerinde sabah erken saatlerde, Ali Karakan, arkadaşının kullandığı 07 EPF 89 plakalı kamyonetle işe giderken kalp krizi geçirdi.

    Karakan'ın kriz geçirdiğini anlayan sürücü, kamyoneti yol ortasında durdurup, çevredekilerden yardım istedi. Bu sırada olay yerinden geçen ve iki hemşire genç, yardıma koşarak kalbi duran Karakan'a müdahale etti. Sırayla kalp masajı ve suni teneffüs yapan erkek hemşireler, Karakan'ı hayata döndürdü.

    Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekibi de kalp masajına devam etti. Çevredeki bazı kişiler ise Karakan'a "Amcacığım, kendini bırakma" diye seslendi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sedyeye alınan Karakan, ambulansla hastaneye götürüldü.

    Kalp masajı ve suni teneffüs yaparak Karakan'ı hayata döndüren hemşirelerden Ömer Şahin İlya, müdahaleye başladığında kalbin çalışmadığını, solunumun ise kesik kesik olduğunu belirterek, “Elimizden geleni yapmaya çalıştık" dedi.

    Erkek hemşireden hayat öpücüğü

    Etiketler: Antalya , Hemşire , Hayat Öpücüğü , son dakika
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