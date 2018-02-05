Erkek hemşireden hayat öpücüğü

Kepez ilçesi, Gündoğdu mahallesi, Yeşilırmak caddesi üzerinde sabah erken saatlerde, Ali Karakan, arkadaşının kullandığı 07 EPF 89 plakalı kamyonetle işe giderken kalp krizi geçirdi.

Karakan'ın kriz geçirdiğini anlayan sürücü, kamyoneti yol ortasında durdurup, çevredekilerden yardım istedi. Bu sırada olay yerinden geçen ve iki hemşire genç, yardıma koşarak kalbi duran Karakan'a müdahale etti. Sırayla kalp masajı ve suni teneffüs yapan erkek hemşireler, Karakan'ı hayata döndürdü.

Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekibi de kalp masajına devam etti. Çevredeki bazı kişiler ise Karakan'a "Amcacığım, kendini bırakma" diye seslendi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sedyeye alınan Karakan, ambulansla hastaneye götürüldü.

Kalp masajı ve suni teneffüs yaparak Karakan'ı hayata döndüren hemşirelerden Ömer Şahin İlya, müdahaleye başladığında kalbin çalışmadığını, solunumun ise kesik kesik olduğunu belirterek, “Elimizden geleni yapmaya çalıştık" dedi.