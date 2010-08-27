Erkek Bayramı

Sonra birer ikişer damlamaya başladı hemcinslerimiz.

Karısını razı eden, karşılığında çocuklarını da yanında getiren mi dersiniz….?

Yoksa uzatmalı sevgilisini ekeni mi….?

Bir tarafta arkadaşlarıyla gelenler….

Bir tarafta da bizim gibi futbol hastaları…

Tek tük de maç bile olsa beraber olmak için gelmiş birbirlerinden ayrılamayan henüz taze sevgililer.

Tıklım tıklım doldu taştı cafe.

Önce Beşiktaş maçını izledik tekmili birden.

Quaresma sağolsun, bizi strese sokmadan müthiş bir gol attı yine. Öyle bir gol ki, buzdolabı gibi olan Schuster’i bile kulübeden havalara sıçrattı.

Gururumuz okşandı bu maçta.

Herkes görevini yapıyor, gelecek adına güzel şeyler ortaya koyuyorlardı.

Eksikleri vardı ama yine de hiçbir Beşiktaşlı umutsuz değildi. Tam tersine iştahla bir sonraki maçları iple çekiyorlardı.

Allah Cenk’i alanlardan razı olsun.

Diğer takımların kaleci sıkıntılarının had safhada olduğu şu günlerde 3 tane çok iyi kalecisi var Beşiktaş’ın. Allah nazardan saklasın diyelim.

İşte bu öyle bir Cenk’ki…

Ferrari’nin yerine oynatsan, hiç sırıtmaz. Sanki kaleci değil de bir libero.

40 yıldır Beşiktaş’ta oynuyormuş gibi rahat.

Tebrikler hem Cenk’e, hem de alanlara.

Daha sırada Necip var.

Gururumuz Necip, Türk gençliğinin yeni umudu, nazar boncuğu.

Quaresma’yı zaten biliyorsunuz.

Guti de takıma iyice ısınmaya başlamış.

Ama golünü göremedik.

Niye mi…?

İlk 45 dakika biter bitmez Trabzonspor’un maçına baktık hemen.

Zaten azınlıkta olan Karadenizli hemşerilerimiz yalvaran gözlerle “Beşiktaş nasıl olsa turu atladı, bizim maç daha kritik” der gibi bakınca kimse kırmadı zaten uşakları.

Hınca hınç dolu koca cafe, Teo’nun golünde havalara zıpladı.

Sanki Avni Aker’deyiz.

Gurur duydum milletimin bu halis sevinciyle.

Trabzonspor’un maçı da devreye girince Beşiktaş maçına döndük yine.

Dönmemizle birlikte Necip golünü yazdı.

Zaten daha önce de Guti atmış, göremememiz o yüzden.

Nasıl bir relax maç izliyoruz anlatamam.

Özlemişiz böyle maç seyretmeyi.

Üstüne de Holosko attı zaten.

Tüm keyfimiz bu kadarmış.

Tüm bayramımız sadece 90 dakikalıkmış.

Çok gördüler bize tekrar üst üste 4 maç seyretmeyi.

Sıkıntılardan kurtulmayı, kaçışı…

Önce Trabzonspor elendi.

Yine de tebriklerimizi gönderiyoruz. Ellerinden geleni yaptılar, eleyebilirlerdi de.

Ama futbol bu, yenmek var, yenilmek var.

Mücadele ettiler fazlasıyla en azından.

Bizi utandırmadılar, gururlandırdılar hatta mütevazi bütçeleriyle.

Sonra F.Bahçe maçına baktık.

Şanssız adam şu Aykut Kocaman.

Yönetimin kabahatleri de üstüne kaldı.

3 kuruştan çok daha fazla tazminatının üzerine yatmak için çok geç yolladılar Daum’u.

Tazminatını o sözleşmeyi yapanlara ödetmek gerekirdi ya neyse…

Hal böyle olunca zamanında hazırlıklarına başlayamadı Kocaman da.

Ama yaptığı kadarıyla iyi transferler yapmış.

Niang ve Stoch her taraftarın isteyeceği türden futbolcular.

Bir ara yedek kulübesini gösterdi kameralar; edi ile büdü gibiydi yedek futbolcular.

İşte o vakit bu sene şampiyonlukta Beşiktaş ile Trabzon’un çekişeceğini anladım.

Aykut’a zaman tanınırsa, Alex’i kesmesine müsaade edilirse ağırlığını hissettirebilir diye düşünüyorum.

PAOK’un golünden sonrasını hatırlamak bile istemiyorum.

Elenmek için bula bula bir Yunan takımını buldular.

Olimpiakos, Panathinaikos filan olsa neyse, hem de sıradan bir Yunan takımına elendiler.

Sinirleniyorum.

İlginçtir…

F.Bahçe ile G.Saray’ın maçları aynı anda başladığı halde etrafta sarı-kırmızı formalı tek tük seyirci görebildim.

Sadece sarı-kırmızı değil, morlu menekşeli renkleri de aradım ama bulamadım.

G.Saray’ın maçını seyretmeye gelmiş olmalarına rağmen bir kez bile “Biraz da bizim maçı seyredelim” diye talepte bile bulunmadılar.

Seyirci futbolu biliyor.

Takımlarının neyi yapıp yapamayacağını gerçekten biliyor.

Bilmeyenler yöneticiler.

Dile kolay.

Bir akşamda tam 4 maç, hem de 4 büyüklerin.

Bayram günü gibiydi erkekler için onca sıkıntının içinde.

Oturan yerlerimiz ağrıdı ama şikayetçi değildik ki…

Ama bunu bile çok gördüler.

Hiç utanmadan adı sanı duyulmamış, 1 futbolcularının değerine eşit takımlara elendiler.

Sözüm ona yıldızlar.

Attıkları zaman mangalda kül bırakmazlar.

Transfer dönemlerinde profesyoneller, amatör futbolculardan farkları ise sırtlarındaki forma.

Ama onlar da anlarlar bir gün yaptıkları hataları.

Hem de futbolu bıraktıkları gün anlarlar.