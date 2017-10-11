Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>Erkek arkadaşıyla ilişkiye girdiği anları bütün takipçilerine izletti!

    Erkek arkadaşıyla ilişkiye girdiği anları bütün takipçilerine izletti!

    Hürriyet Haber
    11.10.2017 - 19:52 | Son Güncelleme:

    Kanadalı Instagram fenomeni, erkek arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdiği anları yanlışlıkla bütün takipçilerine izletti.

    Müzik eşliğinde dans ettiği videoları Instagram'da paylaşarak fenomen olan 18 yaşındaki Kristen Hancher, erkek arkadaşı ile ilişkiye girdiği anları yanlışlıkla telefonun tuşuna dokununca takipçilerine canlı izletti.

    Erkek arkadaşıyla ilişkiye girdiği anları bütün takipçilerine izletti

    Yaklaşık üç dakika süren ikili arasındaki ilişki esnasında 14 bin takipçi çevrimiçiydi. Takipçiler videoyu yorum yağmuruna tutunca konuyla ilgili bir açıklama yapan internet fenomeni, "Videoyu görenler şunu bilsinler ki yanlışlıkla oldu. Bu görüntüleri izleyenler gördüklerini akıllarından silsinler" dedi.

    Erkek arkadaşıyla ilişkiye girdiği anları bütün takipçilerine izletti

    Canlı yayının yanlışlıkla olduğu tekrara tekrar vurgulayan Kristen, hayatta böyle hataların olabileceğini; ama insanın hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmesi gerektiğini belirtti.

    Erkek arkadaşıyla ilişkiye girdiği anları bütün takipçilerine izletti

    Etiketler: Kristen Hancher , sosyal medya fenomeni , ilişkiye girdi , internetten canlı yayınladı
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri