Emre Saygı'nın programı 'Hadi Be'ye konuk olan Zahide Yeytiş hakkında bilinmeyenleri anlattı.

Erkek adamın işine karışılmaz



Aileden eşinin işine karışılmayacağını öğrendiğini ve kendisininde eşini iş hayatına hiç karışmadığını söyleyen Zahide Yetiş “ Eşimin benim yaptığım işle hiç bir ilgisi yok. Kendisi ticaret yapıyor. Bir eve bir deli yetiyor. Aileden öyle gördük. Erkek adamın işine karışılmaz. Bende hiç bilmem ne yapar ne eder” dedi.



Eşim kilo aldığımı hissettirir



Eşinin kendisine kilo aldığını söyleme yönteminin çok farklı olduğunu söyleyen Zahide Yetiş “ Eşim bana kilo aldığımı çok naif ve akılcı bir şekilde anlattı. Bir elbisemi seçti ve akşama giysene dedi. Denedim ve elbiseyi giyemedim. Kilo almaya başladığımı anladım” dedi.



Araba tamircisi olurdum



Televizyon sunucu olmasaydı araba tamircisi olabileceğini söyleyen Zahide Yetiş “ Çocuğumun televizyoncu olmasını isterim. Çok zor bir meslek ve çok az kişi bir yerlere gelebiliyor. Ben televizyoncu olmasaydım kesinlikle araba tamircisi olurdum. Boya, egzoz kokusuna bayılırım. Arabamın lastiğini kendim değiştiririm” dedi.









Gelinim senin gibi olsun



Kendisine yapılan iltifatlardan en güzelinin gelinim senin gibi olsun olduğunu söyleyen Zahide Yetiş “ Bana yapılan en güzel iltifat keşke senin gib güler yüzlü gelinim olsun. Evin kızından daha çok bu iltifat hoşuma gidiyor” dedi.



Çok can yakardım



Erkek olsaydı çok can yakacağını ve kadınların ne istediğini iyi bildiğini söyleyen Zahide Yetiş “ Benim hiç oyuncak bebeğim olmadı babam yurtdışından gelirken hep araba getirirdi. Zaten erkek olsaymışım çok canlar yakarmışım. Kadınların ne istediğini iyi biliyorum” dedi.