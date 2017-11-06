Erkan Yolaç: 'Biz 70 bin lirayı 7 senede alamadık

Evet-Hayır yarışması ile tanılan ünlü sunucu Erkan Yolaç uzun süren suskunluğunu, CRI Türk'e yaptığı açıklamalarla bozdu. 'Evet-Hayır Yarışması'nın 1960'lı yıllarda Londra'da BBC radyosunda yapıldığı sırada sunucu Orhan Boran'ın bunu orada görüp Türkiye'ye getirdiğini ve bu yarışmanın sunuculuğunu kendisine teklif ettiğini söyleyen Erkan Yolaç, yarışmanın 1962 yılında Caddebostan gazinosunda başladığını ve daha sonra Ankara Radyosunda devam ettiğini ifade etti.
''Biz 70 bin lirayı 7 senede alamadık''
TRT'de sunuculuk yaptığı dönemde çok para kazanamadığını ifade eden Yolaç, ''Söylesem gülersiniz belki. Mesela İzmir'e giderdim, TRT'de hafta sonu programlarını takdim ederdim. 35 lira alırdık. 35 lira ile iki kişi gidip bir yerde yemek yiyemezdiniz. Bebek Belediye gazinosunda 7 yıl Sevim Tuna, Ajda Pekkan, Zeki Müren çalıştık. Oradan aldığımız para 250 lira. 250 lirayı şöyle anlatayım size. Ben akşam geldiğim zaman rahmetli anneciğim benden 100 lirasını alırdı. Ev alacağız da para biriktiriyor. 250 liranın geri kalan 150 lirası var ya; ben sabaha kadar arkadaşımla yemek yiyip eğlendiğim zaman o para bitiyordu. Yani bugünün bin 500 lirası bile değildi o. Biz çok az paralar kazandık. Şu anki rakamlar anormal. Öyle böyle değil yani. Bir yerde biri sunuculuk yapıyor. 30 bin TL alıyor, o az geliyor 70 bin TL istiyor. Biz 70 bin lirayı 7 senede alamadık'' diye konuştu.
''TRT’den artık davet gelmiyor''
Ankara Radyosunda ve TRT'de birçok program sunduğuna ve o zamanlarda kutlamalara davet edildiğine dikkat çeken Yolaç, ''O zamanlar davet ediyorlardı, gidiyorduk. Güzel davetler alıyorduk. Bugün bana TRT'den herhangi bir davet gelmiyor. Unuttular herhalde yaptığımız o programları, davet etmiyorlar öyle düşünüyorum'' dedi.
''Türk televizyonculuğu iyi yolda değil''
Radyo programında yaptığı açıklamalarda günümüz televizyon programlarını eleştiren Yolaç, ''Türk televizyonculuğunun iyi yolda olmadığını görüyorum. Evlilik formatları vardı, dejenerasyon vardı. Daha önceki evlilik programındaki kişiler şimdi kayıp programında yorum yapıyorlar, format değişince. Bunlar sağlıklı programlar değil'' şeklinde konuştu.
''Para için amuda kalkamam''
Eski televizyon programlarının kalitesine vurgu yapan Yolaç, şöyle tamamladı: ''Ben program yaptığım dönemde Asuman Hanım (Erkan Yolaç'ın eşi) program ile A'dan Z'ye ilgilenir, montajları takip eder, seyirci kalitesine çok dikkat ederdi. Asuman Hanım, önde kravatsız birini gördüğünde rica eder, arka tarafa alırdı. Dekorda en ufak sorun varsa hemen titizlikle müdahale ederdik. Ama böyle programlar bugün yapılmıyor. Sonra neden Erkan bey program yapmıyorsunuz? Bana zaten belirli bir kesimden davet gelmiyor. Gelmediği gibi ben kendi prensiplerime uymayan programlarda çalışmak istemiyorum. Yani para için amuda kalkamam bu saatte sonra. Bana ters geliyor. İstediği kadar büyük paralar olsun çalışmıyorum''.
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