Eriyen liman

Eriyen taşlar nedeniyle yat limanı dolgusu deniz sularına gömülerek her geçen gün kayboluyor. Rize Belediyesi eski Başkanı Halil Bakırcı, kendilerinden önceki dönemde projelendirilen ve dolgusu yapılan yat limanı inşaatının büyük bir proje olduğunu ve belediye olanakları ile yürütmenin olanaksızlığını görerek inşaatı devam ettirmediklerini söyledi.



Yat limanı inşaatında henüz oluşumunu tamamlamamış yumuşak taşlar kullanıldığını ifade eden Bakırcı, şöyle dedi: "Dolguda kullanılan taşların deniz suyuna dayanıksız olduğu ortadadır. Orada dökülen taşların denize dayanıklı olmadığı herkes tarafından biliniyor. Bunun için kimyasal laboratuar analizine gerek yok. Bir bakarsın sonra 6 ay sonra bir daha bakarsın zaten taşların eridiği görülüyor. Biraz taştan anlayan insanlar uzaktan bakınca bile o taşların böyle bir deniz dolgusuna uygun olmadığı çıplak gözle gözükmektedir. Bu taşların buraya doldurulurken bir teknik analiz yapıldı mı yapılmadı mı bilmiyorum."



YERLEŞİYOR

PROJEYİ başlatan dönemin Rize Belediye Başkanı Anavatan Partili Hızır Hop ise kullanılan dolgu taşlarının çekirdek taş dolgusu olduğunu iddia ederek, “Çekirdek dolguda kullanılacak taşın zaten o kadar sert olması şart değil. Ama üzeri daha sert bir taşla kaplanacak. Taşlar erimiyor, yerleşiyor. Bu durum normaldir” dedi.