MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Erimeyen dondurma ürettiler

    Erimeyen dondurma ürettiler

    Hürriyet Haber
    19 Ağustos 2017 - 20:33Son Güncelleme : 19 Ağustos 2017 - 20:33

    Japon bir aşçının yanlışlıkla keşfettiği bir maddeyi dondurmada kullanan Japon bilim insanları erimeyen dondurma üretmeyi başardı.

    2011 yılında Japonya’yı vuran tsunami sonrası bölgedeki nükleer santralde sızıntı gerçekleşmiş ve civardaki tarlalarda yetişen böğürtlenlerin şeklinde değişiklik yaşanmıştı. Şeklinin bozukluğundan dolayı alıcı bulamayan böğürtlenleri krema yapımında kullanmak isteyen bir aşçı böğürtlenlerin kremayı aşırı bir biçimde katılaştırdığını gördü. Bu şikayeti haber alan Kanazawa Üniversitesinden bir grup araştırmacı kremanın katılaşmasına polyphenol adlı bir maddenin sebep olduğunu tespit etti.

    Böğürtlende bulunan maddenin su ve yağı bir arada tuttuğunu tespit eden araştırmacılar aynı maddeyi dondurmada da kullandı. Kullanım sonrası dondurmanın uzun süre oda sıcaklığına sahip ortamda bırakılmasına rağmen erimediği görüldü.

    Sadece Japonya’da satışa sunulan erimeyen dondurma tüm dünyaya açılmayı bekliyor.

    Etiketler: dondurma , erimeyen dondurma , japonya
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri