Ericsson'un 2018 Tüketici Trendleri Raporu yayınlandı

Sanal gerçeklik, Internet of Things (IoT-nesnelerin interneti) ve 5G’nin önemli gündem maddelerini oluşturduğu rapora göre, tüketiciler, dijital dönüşüm kapsamında teknolojinin insani özelliklerine odaklanıyor.

Ericsson’un teknolojiyi yakından takip eden kullanıcıları incelediği rapora göre, teknolojiye yönelik beklentiler sürekli olarak artış gösteriyor. Tüketiciler dijital teknolojiden her zamankinden daha fazlasını bekliyor, teknolojiye daha pragmatik yaklaşıyor. Günlük hayatın rutininde yer alan cihazların inceliklerini öğrenmekten kaçınan tüketiciler, artık teknolojik cihazlardan kendilerini tanımalarını ve insani kabiliyetlere sahip olmalarını istiyor.

Rapora göre, tüketiciler, evlerine vardıklarında tek bir el hareketiyle lambaları yakmayı, hoparlörden sevdikleri müziklerin çalmaya başlamasını, yine tek bir göz hareketiyle müziği değiştirebilmeyi hayal ediyor.

Drone’lara özel yol ağı

Rapor, akıllı asistanlar, sanal gerçeklik ve ulaştırma gibi alanlara yönelik beklentileri de ortaya koyuyor.

Mevcut sesli asistan kullanıcılarının yarısından fazlası teknolojik cihazlarla etkileşim kurmak için tıpkı insanlarla olduğu gibi beden dilini, yüz ifadesini, ses tonunu ve dokunma eylemlerini kullanmayı tercih ediyor. Araştırmaya katılanların yüzde 39’u, şehirler için artık drone’lar ve uçaklar için özel bir yol ağına gereksinim olduğunu düşünüyor.

Arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçekliğe ilişkin olarak kullanıcıların çoğuna göre, reklamlar ürünün kendisinin yerine geçecek kadar gerçekçi hale gelecek. Her 4 kişiden 3'ü de sadece 5 yıl içerisinde akıllı telefon fotoğraflarının içerisinde yürümek için sanal gerçeklikten yararlanabileceğine inanıyor.

Kişisel teknolojideki mevcut gelişmeler ve geleceğe yönelik beklentilerin ötesinde, yeniliklerin başlıca endüstrileri de şekillendireceği belirtilen rapora göre, otomotiv endüstrisinde gelecek nesil teknolojisi, kendi kendini idare eden araçların ulaşımı daha etkin ve güvenli hale getirmesine imkan tanıyacak.

Sağlık hizmetlerinde 5G, uzaktan tanı ve ameliyat, hasta takibi, tıp eğitiminde sanal gerçeklik gibi kabiliyetlere imkan tanımanın yanı sıra endüstriyi daha da ileriye taşıyacak birçok gelişmiş araç ve hizmetlerin gerçekleşmesini sağlayacak. Kamu hizmetlerinde, üretimde, finans hizmetlerinde, kamu güvenliğinde, devlet içerisinde ve aslında bölgedeki her sektörde, bu teknolojik yenilikler günlük işlemlerde derinlemesine bir etki oluşturacak.

Rapordaki bilgiler, 40’tan fazla ülkedeki 100 bin internet kullanıcısıyla gerçekleştirilen küresel araştırma programı kapsamında yapılan görüşmelere dayanıyor.