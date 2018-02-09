Ericsson’dan 5G devrimini hızlandıracak önemli adım

Ericsson, geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği 5G Platform çalışmalarını tamamlayarak operatörlerin 2018 yılının 4. Çeyreği itibariyle 5G hizmeti sunabilmesi amacıyla yeni nesil merkezi ve radyo şebeke ürünlerini tanıttı.Bu gelişme sayesinde Ericsson portföyündeki ürünleri ile operatörlerin 5G hizmetlerinde gecikme süresini azaltacak, güvenlik ve esnekliği artırabilecek. Yakın zaman önce dev GSM operatörlerinin yer aldığı 3GPP organizasyonunda ilk 5G standardının 5G NR (5G Yeni Radyo - New Radio) olduğu duyrulmuştu.

Ericsson, 5G YR’yi temel alarak geliştirdiği 5G Radyo Erişim Ağının (Radio Access Network-RAN) ticari yazılımını tanıtarak önemli bir teknolojik dönüşüme imza attı. Bununla birlikte Ericsson, sıkışık yapılaşmaların olduğu şehirlerde operatörlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Street Macro adlı yeni nesil ürün kategorisini de tanıttı.

Ericsson, operatörlerin 5G teknolojisinin sunduğu büyüme fırsatlarını gerçekleştirebilmesi için 5G Merkezi Şebeke ürünlerini 5G YR'yi destekleyecek yeni özelliklerle donatmasının yanı sıra Dağıtık Bulut Bilişim Sistemi (Distributed Cloud) genişleterek operatörlerin hizmetine sunuyor.

Ericsson’un Ağ Teknolojilerinden sorumlu Yönetici Başkanı Fredrik Jejdling: "5G'ye erkenden geçiş yapmak isteyen operatörler bu yıldan itibaren 5G şebekelerini kurmak için gerekli ekipmanları sağlayabilecek. Operatörler, genişletilmiş platformumuzla, gelişen tüketim ve endüstriyel kullanım gerekliliklerinden yeni gelirler elde etmenin yanı sıra daha verimli ağlara sahip olacak" dedi.

5G her noktaya taşınacak!

Yapılaşmanın sıkışık olduğu şehirlerde operatörlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilen Street Macro adlı yeni nesil ürün kategorisini oldukça küçük bir kullanım alanı ile bina cephelerine yerleştirilebilecek olmasının yanı sıra ağ verimliliği ve kapsama alanını ile ilgili gereklilikleri sağlayabilecek.

5G’ye ilk kez geçecek operatörlere kolaylık

Ericsson’un yayınladığı Yeni Nesil 5G Radyo Ağı Yazılımının hâlihazırda operatörler tarafından kullanılan baseband ve 5G Radyo ekipmanları ile uyumlu olacağı belirtiliyor. Bu sayede operatörlerin, 5G şebekelerini basit ve hızlıca devreye almaları mümkün olacak.

Bu özellik, operatörlere artan veri trafiği için altyapılarını hazırlamalarını sağlayarak kullanıcıların 4K / 8K video akışı ve sanal gerçeklik / artırılmış gerçeklik gibi multimedya içeriklerine erişim sağlamalarına destek olacak. Ericsson'un geliştirilmiş mobil genişbant alanında yaptığı güncel analize göre, 5G'ye geçiş, mevcut 4G'ye göre gigabayt başı 10 kat daha düşük maliyetler ile sağlanabilecek.

Bu gelişmeler doğrultusunda şirket, mobil operatörlerin 5G standardına uyumlu altyapı ve cihazların ticari lansmanını mümkün kılacak uygulamaları zaman kaybetmeden gerçekleştirme konusundaki kararlılığını gözler önüne seriyor. 2015'ten bu yana Ericsson Radyo Sistemi ürünleri kurulu olan tüm baz istasyonları, uzaktan bir yazılım kurulumu ile 5G YR kapasitesine ve yeteneklerine sahip olacak.