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    Ericsson Türkiye’nin Genel Müdürü Ralf Pichler oldu

    Hürriyet Haber
    09 Ağustos 2017 - 14:40Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 14:40

    Ericsson, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’ndeki iş odaklı stratejisini hızlandırmak için Türkiye Genel Müdürlüğü’ne Ralf Pichler’i atadı. Ralf Pichler yeni göreviyle birlikte Ericsson’un Türkiye ofislerine liderlik edecek.

    Ericsson Ortadoğu ve Afrika Başkanı Rafiah İbrahim, yeni görevlendirmeye ilgili olarak şunları söyledi: “Yeni yönetim ekibi, müşterilerimizi gelecekteki başarılarına daha yakınlaştıracak ve ihtiyaçlarına daha iyi cevap vermesini sağlayacak. Ortadoğu ve Afrika pazarlarında ana odağımız, iş ortaklarımızla ilişkilerimizi uzun süreli kılacak başarılara imza atmak. Göreve gelen yeni ekibimizle de amaçlarımıza ulaşacağımıza gönülden inanıyorum.”

    Pichler, 2011’de Ericsson Avrupa Danışmanlık Hizmetleri Başkanlığı üstlenmeden önce, IBM ve Capgemini gibi uluslararası şirketlerde 15 yılı aşkın süre ICT sektöründe görev yaptı. Ralf Pichler, 2013 itibariyle Ericsson’un gelirinin yüzde 44’ünü oluşturan Ericsson Global Hizmetler Strateji Bölümü Başkan Yardımcılığı ile Strateji ve Portfolyodan Sorumlu Başkanlık görevlerini üstlenerek 66 bin kişilik bir kadroya liderlik etti.

    Almanya’daki Ludwig-Maximilians Üniversitesi’nden İşletme lisansına sahip olan Pichler, Harvard’da Uluslararası İşletme alanında çalışmalarda bulundu. Pichler, 2009 yılından beri San Diego Üniversitesi’nde Stratejik Yönetim programında Öğretim Üyeliği görevini de yürütmektedir.

    Rafiah İbrahim; “Pazar alanlarında yeni liderlik ekipleri kurduğumuz bu günlerde, geçtiğimiz dönemde bölgede önemli liderlik görevlerini üstlenen kıymetli arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu arkadaşlarımız, Ericsson’un dönüşüm geçirdiği zamanlarda önemli birer rol üstlendiler. Kendilerinin katkılarını çok değerli buluyoruz” dedi.

    Etiketler: Ericsson , Ralf Pichler , Ralf Pichler kimdir
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