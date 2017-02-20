Erhan Nacar kimdir?

Erhan Nacar, 14.01.1975 tarihinde doğdu. 1994 yılında Atatürk Ticaret Meslek Lisesi’nden mezun oldu. Bu süre Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Oda Başkanı Feyzullah Topçu’nun yanında staj yapmaya başladı. 1998 yılında Anadolu Üniversitesi’nden mezun oldu. 1999-2000 yılında Artvin’de Muhabereci olarak askerliğini tamamladı. Başkan Feyzullah Topçu’nun isteği üzerine eski işine tekrar başladı. Türkiye ve birçok Avrupa ülkesinde sosyal güvenlik alanında verilen seminer ve kongrolerde katıldı.

2004 yılında Serbest Muhasebeci sınavlarına katıldı. Sosyal Güvenlik Uzmanı ve Sosyal Güvenlik Müşaviri belgelerini aldı. 2005 yılında iş yeri açtı. Muhasebe ve Sosyal Güvenlik alanında danışmanlık hizmeti vermeye başladı.

Merkezi Ankara’da bulunan İlke Emeklilik firmasının ilk temsilciliğini Almanya Honnever’da 2009 yılında faaliyete geçirdi.

İkinci şubesini 2010 yılında Sturttgart’ta açtı.

2012 yılında, İlke Yurt Dışı Emeklilik Danışmanlığını, Hukuk Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri’ni kurumsallaştırdı. Halen bu alandaki tüm faaliyetlerine devam etmektedir. İlke Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri çatısı altında da eğitim hizmeti vererek Sosyal Güvenlik alanında yeni sosyal güvenlik uzmanları yetiştirmeye başladı.

2011 yılında merkezi Ankara’da bulunan DİVA-SEN(Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası)’da danışmanlık hizmeti vermeye başladı.

2011-2013 yılları arasında Avrupa Milli Gazete’de Sosyal Güvenlik alanında “A’dan Z’ye Emeklilik başlıklı köşe yazıları yazdı.

Fox Tv Haber Spikeri Fatih Phortakal tarafından yönetilen www.turkiyesesver.com sitesinde, Londra Olay Gazetesinde, Almanya Hayat ve Post, Fransa Star Gazetesi’nde Sosyal Güvenlik alanında yazarlık yapmaya başladı.

Alanında, gerek Türkiye’de gerek Avrupa’da çeşitli gazete, tv haberleri ve canlı yayınlara katılarak birçok vatandaşa yol gösterdi.

En son 2015 yılı Nisan-Haziran döneminde, Atv’de yayınlanan “Zahide İle Yetiş Hayata” programında sosyal güvenlik alanında birçok vatandaşı yönlendirmiş, ünlü oyuncu Yalçın Menteş’in SGK ile yaşadığı ciddi problemi de çözerek adından bahsettirmiştir.

Dürüstlükten ve doğruluktan asla ödün vermeyen Nacar, büyük bir hırs ile sosyal güvenlik alanında yurtiçi ve yurtdışında yaşayan tüm Türk vatandaşlarına başarı ile hizmet vermektedir. SGK Uzmanı Erhan NACAR, iki erkek çocuk babasıdır.