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    Haberler >Gündem>Erhan Çelik de Gülben Ergen'e karşı koruma kararı aldırdı

    Erhan Çelik de Gülben Ergen'e karşı koruma kararı aldırdı

    hürriyet.com.tr
    13.10.2017 - 16:25 | Son Güncelleme:

    Erhan Çelik, eski eşi Gülben Ergen hakkında bugün mahkemeye başvurarak hakkında önleyici tedbir kararı aldırdı. Daha önce de Gülben Ergen Erhan Çelik hakkında koruma kararı aldırmıştı.

    İstanbul 14. Aile Mahkemesi, bugün başvurarak önleyici tedbir isteyen sunucu Erhan Çelik'in talebini kabul etti.

    2017/437 sayılı kararda Erhan Çelik "şiddet mağduru ve korunan kişi" olarak tanımlandı ve Gülben Ergen'in Çelik'e yönelik "şiddet  tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına" hükmedildi.

    Mahkeme ayrıca, Erhan Çelik'in konutuna ve işyerine Gülben Ergen'in 50 metreden fazla yaklaşmamasına ve korunan kişiyi iletişim araçlarıyla ve benzeri bir şekilde rahatsız etmemesine karar verdi.

    Çelik'in, Gülben Ergen'in televizyon programlarında açıklamama yapmaması ve programlara çıkmaması yönündeki tedbir talebi ise reddedildi.

    Buna göre önleyici tedbir 3 ay boyunca geçerli olacak. Tedbire aykırı davranılması halinde 3 günden 10 güne zorlama hapsi uygulanabilecek. Ergen'in karara 2 hafta içinde itiraz etme hakkı var.

    Ergen ve Çelik'in tarafları olduğu bir diğer dava İstanbul 11. Aile Mahkemesi'nde sürüyor. Bu davada son olarak savcılık, mahkeme kararına uymadığı gerekçesiyle Çelik hakkında zorlama hapsi uygulanmasını talep etmişti.

    Gülben Ergen, “şiddet” ve “hakaret” iddiasıyla mahkemeye başvurmuş, Erhan Çelik’in 3 ay süreyle eski eşiyle çocuklarına 50 metreden fazla yaklaşması ve telefonla araması yasaklanmıştı.

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    Etiketler: Son dakika
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