Ergo, 2018 hedefini açıkladı

Acenteler toplantısında konuşan Türe, teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde, müşterilerin sigorta ihtiyaçlarının da günden güne değiştiğini belirterek, şunları söyledi: “Sigortacılığın değişen ikliminde acentelerimize ve bize düşen öncelikli görev, müşterilerin sigorta deneyimini önemsemek, kaliteli hizmet sunmaya odaklanmak, satış anında müşteriye danışmanlık yapacak ve farkındalık yaratacak uzmanlık yetisine sahip olmaktır. Şirketimizin temel üretim kaynakları acenteler. Bundan sonra da hem sektörün gidişatına hem de şirketin stratejisine paralel olarak acentelerin yanında olmaya devam edeceğiz.”