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Ergo, 2018 hedefini açıkladı

Hürriyet Haber
14.01.2018 - 21:07 | Son Güncelleme:

Ergo Türkiye İcra Kurulu Üyesi Yıldırım Türe, şirket olarak sürdürülebilir karlı büyümeyi hedeflediklerini ve 2018’de trafik sigortası dışındaki branşlara odaklanarak, karlılığı koruyacaklarını söyledi.

Acenteler toplantısında konuşan Türe, teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde, müşterilerin sigorta ihtiyaçlarının da günden güne değiştiğini belirterek, şunları söyledi: “Sigortacılığın değişen ikliminde acentelerimize ve bize düşen öncelikli görev, müşterilerin sigorta deneyimini önemsemek, kaliteli hizmet sunmaya odaklanmak, satış anında müşteriye danışmanlık yapacak ve farkındalık yaratacak uzmanlık yetisine sahip olmaktır. Şirketimizin temel üretim kaynakları acenteler. Bundan sonra da hem sektörün gidişatına hem de şirketin stratejisine paralel olarak acentelerin yanında olmaya devam edeceğiz.”

Etiketler: Ergo Türkiye , Yıldırım Türe , gazetehaberleri
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