Ergenler neden ‘canavar’a dönüşüyor

ABD Florida’da 19 yaşındaki Nikolas Cruz, kendisinin de mezun olduğu Stoneman Douglas Lisesi’ne, otomatik uzun namlulu silahıyla girerek 17 öğrenciyi öldürdü. Bu, dünyada okullara kendi öğrencisi tarafından yapılan ilk silahlı saldırı değil. UNESCO verilerine göre 2012’den günümüze dünya çapında 273 okula silahlı saldırı yapıldı. 439 kişi yaralanırken, 121’i hayatını kaybetti. Üstelik bunların büyük çoğunluğu öğrenci. Peki, ergenleri ellerine silah alarak, kendi okullarında bir zamanlar aynı sıraları paylaştıkları arkadaşlarını öldürmeye ne itiyor? Ergen ve çocuk psikolojisi üzerine çalışmalar yapan uzmanlar yanıtladı. Uzmanlara göre bunun nedeni okulların, öğrencilerin sosyal ilişki ve duygusal ihtiyaçlarını karşılayamaması, şiddet içerikli video oyunları ve ailelerin çocuklarının her istediğini yapmasını özgürlük olarak görmesi.

YA İNSANİ BECERİLER?

Prof. Dr. Abbas Türnüklü (Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü): Çocuklarımız neden böyle vahşi eylemler yapıyor? Bunun için okul ve evlere bakmalıyız. Çocuklarımızın sosyal ilişki ve duygusal ihtiyaçlarını karşılayabiliyor muyuz? Okullarımızda odağımız öğrencilerin bilişsel ve akademik becerilerini geliştirmek üzerine, ya insani beceriler konusunda ne yapıyoruz? Çocuklar günlük hayatta yalnızlaştıkça okullar, onların sosyal ilişki ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamalı. Okullarda yeterli psiko-eğitim yok. Arkadaşlar, seçilmiş kardeşlerdir. Ama çocuklarımız arkadaş edinemiyor. Sonra da öyle bir hale geliyorlar ki, artık hissetmiyorlar. Gaddarca fiziksel şiddete yönelebiliyor, hatta öldürebiliyorlar. Çocukların matematik, fizik, kimyanın yanında yaşam sevinci de içeren, arkadaşlık ilişiklerini geliştiren sosyal alanlar kurgulamalıyız.

HER İSTEDİĞİNİ YAPMASI ÖZGÜRLÜK DEĞİL

Dr. Ülkü Akyol Ardıç (Ergen ve Çocuk Psikiyatristi): ABD’de saldırıyı yapan gençte anti-sosyal kişilik bozukluğu olduğunu düşünüyorum. Bu durumdaki bir genç şiddet içeren video oyunu, film ve dizilere maruz kaldığında bir yerde öfke patlaması yaşayarak çevresine büyük fiziksel zarar verebiliyor. Yaş düzeyine uygun olmayan video oyunu, film ve dizilere çocuklar hiçbir şekilde maruz kalmamalı. Bunlar bir çocuk ve ergenin gelişiminde sağlıklı değil. Büyük sorumluluk ailelerde, çocuklarının takibini yapmalı ve daha dikkatli olmalı. Ebeveynler, onların her istediğini yapmanın özgürlük olduğunu düşünmemeli. Bu çok büyük bir yanılgı. Çocuklarının yapmasını istemediği şeyi kendileri uygularsa etkili olmazlar.