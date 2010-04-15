Birisi Bursalı...

Diğeri İzmirli...

Bursaspor Süper Lig'de lider...

İzmir takımları Bank Asya'da 2, 5 ve 6'ıncı...

Anlayacağınız rüzgar hep kendi memleketlerine esiyor...

Ne tesadüf değil mi?

Altında birşey aramayalım...

Özgener, Fransa'ya Şampiyonlar Ligi Finaline gidiyor...

Oynanan müsabaka futbol mu?

Değil...

Voleybol!

F.Bahçe Acıbadem...

Ne deniyor?

Altında birşey aramayın...

Dostça!

Önceden ayarlanmış...



**



İki arkadaş...

Dost...

Ahbap...

Adına ne koyarsanız artık...

Biri diğerine mesaj atıyor...

Sonu?

Mesaj basına paslanıyor...

Böyle bir dostluğun adına ne koyarsanız koyun!

Tüm olup bitenlerin altında birşey aramıyoruz!

Atılan mesajın arıyoruz!

Mesajın neredeyse tamamı kısaltmalarla dolu ve "bn" farklı bir küfür olarak algılanıyor...

Sonunda "saygılar" yazan bir mesajdaki "bn", "ben" olamaz mı?

Basına paslanıyor...

Neden?

Ceza verilecek, haklı olunduğu ispatlanacak...

Delil!

Biz futbolun ergenekonu çıksın diye bekliyoruz...

Baştakiler ergenekoncuk oynamaya çalışıyor...

İsimsiz zarflarda gazetelere belgeler gelir ya, aynen o hesap!

Sayın Başkan!

Beşiktaş Kulübü Başkanı senin hakemini mi aradı?

Gidip hakemlerinin odasını mı bastı?

Sana mesaj atmış...

Seni muhattabı olarak almış...

Ne var bunda!

Patron sen değil misin?

Bu ne yahu, böylesine komiklik koskoca T.F.F.'nin Başkanına yakışıyor mu?

Yakışmıyor...

Soracaksınız Mahmut Özgener yakışıyor mu?

Bence oda yakışmıyor...

Ergenekoncuk oynayacağınıza, hakemlerinize adaletli maç nasıl yönetilir onu öğretin...

Gerçi Oğuz Sarvan "bize kimse bilmediğimizi söyleyemez" dedi...

Bilmediklerinide söyleyemiyoruz...

Biliyorlarmış!

Bilmelerine rağmen böylesine kötüler!

Allah korusun bilmediklerini hayal etsenize!

Netice nedir?

Futbolumuzu yönetenler sitkom oynuyor gibi...

Oyunun adıda "ergenekoncuk"...

Hadi iyi seyirler...