MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Eren'in şehit olduğu Maçka'da Jandarma Komutanı'na yöneltilen suçlamalar şoke etti

    Eren'in şehit olduğu Maçka'da Jandarma Komutanı'na yöneltilen suçlamalar şoke etti

    TRABZON (İHA)
    25 Ağustos 2017 - 12:55Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 12:57

    Trabzon'da gözaltına alınan Maçka İlçe Jandarma Komutanı Zabit Zengin'in Trabzon Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusu devam ediyor. Teğmen Zengin'in Kripto FETÖ'cülerden olduğu ve Eren'in şehit edilmesinden sonra operasyonu geciktirip teröristlere zaman kazandırdığı iddia edildi.

    Çarşamba günü gözaltına alınan teğmen Zengin'in TEM şubedeki sorgusuna iki farklı uzman ekibin girdiği öğrenildi. Zengin'in, PKK ve FETÖ örgütlerinde uzman olan ekip tarafından sorgusu devam ediyor.

    Öte yandan Star gazetesinden Şener Kılıç'ın haberine göre, Teğmen Zabit Zengin'e yöneltilen suçlamalar şöyle:

    Tunceli-Erzincan-Gümüşhane güzergahından gelen teröristlerin Maçka üzerinden bölgeye sızmasına izin verildi.

    PKK'lı teröristler kripto asker ve polislerden gelen istihbarat ve lojistik sayesinde bölgede çok sayıda silahlı eyleme imza attı.

    Kripto FETÖ'cülerden biri de Teğmen Zabit Zengin'di. Eren'in şehit edilmesinden sonra operasyonu geciktirip teröristlere zaman kazandırdı.

    Operasyona hazırlanan Jandarma Özel Harekat timlerinin bölgeye gelmesi engellendi. Özel timler 1 hafta sonra intikal ettiğinde teröristler kayıplara karışmıştı.

    Etiketler: Maçka , Eren Bülbül , Teğmen Zabit Zengin , terörle mücadele
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri