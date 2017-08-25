Eren'in şehit olduğu Maçka'da Jandarma Komutanı'na yöneltilen suçlamalar şoke etti

Çarşamba günü gözaltına alınan teğmen Zengin'in TEM şubedeki sorgusuna iki farklı uzman ekibin girdiği öğrenildi. Zengin'in, PKK ve FETÖ örgütlerinde uzman olan ekip tarafından sorgusu devam ediyor.



Öte yandan Star gazetesinden Şener Kılıç'ın haberine göre, Teğmen Zabit Zengin'e yöneltilen suçlamalar şöyle:



Tunceli-Erzincan-Gümüşhane güzergahından gelen teröristlerin Maçka üzerinden bölgeye sızmasına izin verildi.

PKK'lı teröristler kripto asker ve polislerden gelen istihbarat ve lojistik sayesinde bölgede çok sayıda silahlı eyleme imza attı.

Kripto FETÖ'cülerden biri de Teğmen Zabit Zengin'di. Eren'in şehit edilmesinden sonra operasyonu geciktirip teröristlere zaman kazandırdı.

Operasyona hazırlanan Jandarma Özel Harekat timlerinin bölgeye gelmesi engellendi. Özel timler 1 hafta sonra intikal ettiğinde teröristler kayıplara karışmıştı.