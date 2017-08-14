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    'Eren neden götürüldü'

    Osman ŞİŞKO- Fatih TURAN / DHA
    14 Ağustos 2017 - 23:34Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 23:34

    TRABZON’un Maçka ilçesinde PKK’lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin ateşiyle şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül, oğluyla son anlarını anlattı.

    Ayşe Bülbül, “Benim çocuğum şehit olmak isterdi ama askerde şehit olmak isterdi, kapının önünde değil” dedi. Ayşe Bülbül, evinde yaşanan hırsızlık olayının ardından telefonla ihbarda bulunduklarını, komutanların da kendisini değil çocuğu Eren’i aradığını söyledi.

    İhbar sonrası telefon trafiğinin sıklaşması üzerine oğluna “Bunlar, bizi terörü besliyoruz diye suçlamasın” dediğini anlatan Ayşe Bülbül, şöyle devam etti: “Eren aradı komutanı, ‘Komutanım evin gerileri falan hep ezildi’ dedi. Komutan da Eren’e ‘Resimlerini çek de bana at’ demiş. Çocuk da çekti attı. Sonra biz yaylaya gittik. Eren de amcasına fındık toplamaya gitti. Ama Eren’i sürekli arıyorlardı. Bu çocuğu niye arıyorsunuz? Beni arayın. Beni aramadılar. Eren’in oraya götürülmesi yüzde 100 değil, binde 1000 ihmaldir. Başbakanımızdan, bakanımızdan, yetkililerden Eren’in oraya neden getirildiğini öğrenmek istiyorum. Eren’e en son ‘Fındıktan sonra bir bak etrafı bir kolla’ dedim. O da bana ‘Anne ben gelemem bir daha buraya korkarım’ dedi. Ben dediğimde korktu da bunlar Eren’e ne dedi de korkamadı. Ne tepki aldı da gitti oraya?”

    Trabzon Valisi Yücel Yavuz da ilçedeki eve giderek Bülbül Ailesi’ne taziye ziyaretinde bulundu. 

    Etiketler: Eren Bülbül , Maçka , gazetehaberleri
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