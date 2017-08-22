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    Eren Bülbül'ün horon oynadığı görüntüler ortaya çıktı

    Hürriyet Haber
    22 Ağustos 2017 - 07:53Son Güncelleme : 22 Ağustos 2017 - 08:03

    Trabzon'da 15 yaşında şehit düşen Eren Bülbül'ün horon oynarken çekilen görüntüleri herkesi hüzne boğdu.

    Trabzon’un Maçka ilçesinde güvenlik güçlerine yerlerini gösterdiği teröristlerce şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül tüm Türkiye’yi ağlatmıştı.

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    Şehit olmasından 2 ay önce sosyal paylaşım sitesinden paylaştığı ‘Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın’ mesajı gündem olmuş, yine sosyal medyada on binlerce kişi ‘Eren iyi ki varsın’ mesajlarıyla üzüntülerini dile getirmişti.

    Bu sefer de PKK'lı teröristlerin saldırısında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün horon oynarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılmaya başlanan görüntülerin yaylada çekildiği tahmin edilirken, video kısa süre içerisinde çok sayıda paylaşım ve beğeni aldı. İşte izleyenleri duygulandıran o video:

    Etiketler: Eren Bülbül , horon , Trabzon , Şehit
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