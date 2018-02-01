Ereğli’ye yeni üniversite teklifi

TBMM Başkanlığı’na kanun teklifini sunan CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpçu, Ereğli ilçesine yeni bir üniversite kurulmasını talep etti. Bülent Ecevit Üniversitesi’nin Zonguldak’a büyük katkılar yaptığını söyleyen Turpçu, daha önce kanun teklifi olarak sunduğu Filyos Vadisi Üniversitesi’nin Karadeniz Ereğli Üniversitesi ile desteklenmesinin, ilin sosyal ve ekonomik gelişimine ciddi katkı sağlayacağını açıkladı.

Milletvekili Turpçu, Zonguldak’ın toplamda 3 üniversiteyle bilim ve eğitim alanında bir çekim merkezi olmasında önemli bir adım atılacağını belirterek, şunları söyledi:

"Üniversiteler, kuruldukları çevrenin sosyal ve kültürel gelişimine, bilgi ve teknoloji üretimine uzun dönemli katkılar sağlamanın yanında yerel ekonomiye de doğrudan ve dolaylı olarak ve sonuçları çok çabuk görülecek şekilde etki eder. Bu nedenle üniversiteleri son derece önemli ekonomik faktörler olarak görmek mümkün. Üniversitelerin kentlere sosyo-kültürel olduğu kadar ekonomik hareketlilik getirdiği göz ardı edilemez bir gerçek. Karadeniz Ereğli ve Zonguldak’ta iş dünyası ile ilişkileri ve işbirliğini kurumsal bir yapıya oturtmak hayati bir önem taşıyor. Toplumla üniversitelerin daha içli dışlı olduğu, sektörel işbirliğinin yapıldığı, teknoloji ve proje kapsamlı çalışmaların özel kuruluşlarla birlikte yürütüldüğü bir anlayışla ‘yeni nesil üniversiteler’ bölgesel kalkınmanın itici gücü olabilecek. Zonguldakta sanayicileri, iş adamlarını ve ilimizin diğer bütün kesimleriyle olan iletişim ve etkileşimi etkili ve devam eden bir sürece oturtmak zorunlu. Öğrencilerimize sadece eğitim ve öğretim sağlamak değil, bununla birlikte girişimciliğe ve girişim yapmaya özendirirsek, yeni teknoloji ve bilişim çağını yakalayabiliriz"