Ereğli ve Tüpraş endeksi yukarı taşıdı

ABD'nin Türkiye'deki vize hizmetlerini askıya alması Türkiye'nin Almanya'nın da aralarında bulunduğu askeri müttefikleri ile yaşadığı gerilimin somut adımlara döndüğüne işaret etti ve piyasalarda sert fiyatlamalara neden oldu.

BIST-100 Pazartesi gün içinde yüzde 5'e yakın geriledikten sonra yüzde 3 ekside kapandı. Dolar/TL ise likiditenin sığ olduğu saatlerde 3.90'lı seviyelere çıktıktan sonra 3.70'lerde işlem gördü.

Borsa İstanbul bu kapanışın ardından geçen üç günde, bugünkü kazanımlar dahil yüzde 4'e yakın toparlandı. Endeks yüzde 1.38 yükselişle 105,240 puana çıkarak vize krizi öncesi seviyelerin de üzerine çıktı.

Vize hizmetlerinin askıya alınması kararını alan ABD Büyükelçisi John Bass, dün ABD'nin Türkiye ile uzun geçmişi olan ilişkilerini bozmaya niyeti olmadığını ifade ederek ABD'nin krizi tırmandırıcı bir yaklaşım izlemediğini ortaya koydu.

Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ ABD'den Türkiye ile ABD'den temsilcilerin bir araya gelerek yaşanan krizin çözümü için çalışma kararı alındığını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın da ABD'den bir teklif aldıklarını ve meselenin bir günde çözülebileceğini söyledi.

Hafta başındaki sert düşüşe öncelik eden THY ve Pegasus gibi jeopolitik riskin ilk fiyatlandığı hisseler toparlanmaya bugün de devam etti. Yabancı yatırımcıların en çok tercih ettiği Tüpraş ve Erdemir gibi sanayi hisseleri sırasıyla yüzde 3.1 primle 127 liraya ve yüzde 3.6 primle 8.37 liraya yükselerek yeni tarihi zirvelere yükseldi.

TEB Yatırım Stratejisti Işık Ökte, vize krizinin hafifleyeceğine yönelik gelişmelerin piyasaya alım getirdiğini ifade ederek, "Özellikle alımların Ereğli, Tüpraş gibi yabancı yatırımcı takasının yüksek olduğu hisselerde görülmesi hisse senetlerine girişin sürdüğünü gösteriyor" dedi.

THY, Tüpraş ve Erdemir bugün endekste en yüksek işlem hacmine sahip dört hisseden üçünü oluşturuyor.

Uzmanlar endeksin teknik olarak 105,000 ve 105,600 seviyelerindeki dirençlerde satışla karşılaşabileceğine dikkat çekti. Ökte, hızlı kazanımlar sonrası kâr realizasyonu görülebileceğine de dikkat çekti.