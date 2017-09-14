‘Erdoğan’ın tek gündemi benim’

ET ve sütte yaşanan sorunları üreticilerden dinlemek için dün Balıkesir’e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tarım Çalıştayı’nın ardından basın toplantısı düzenledi. “CHP’nin gündeminde tarım ve tarımın sorunları var” diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

‘SEN KİMSİN’ YANITI

“Balıkesir tarım açısından Türkiye’nin en önemli kentlerinden biri. Hatta Balıkesirliler ‘Balıkesir tarımın başkenti olarak’ tanımlarlar ve bununla da gurur duyarlar. Beyaz et üretiminin yüzde 20’sini, yumurta üretiminin yüzde 10’unu, yem üretiminin yüzde 14’ünü Balıkesir gerçekleştiriyor. Süt üretiminde Türkiye ikincisi, kırmızı ette de Türkiye üçüncüsü. Ama ürettiklerini hak ettiği fiyattan satamıyorlar. ‘Borç batağı içindeyiz’ diyorlar, ‘Kapıdaki traktör, ahırdaki inek bize ait değil, bankaya ait. Biz çalışıyoruz, başkaları kazanıyor, dolayısıyla zarar ediyoruz’ diyorlar. ‘Dünyanın en pahalı mazotunu alıyoruz, ilaç, gübre pahalı, elektrik, her şey çok pahalı, ama sattığımız ürünün karşılığını alamıyoruz’ dediler. Dolayısıyla üreticileri dinlemek gerekiyor.”

Üreticilerin, sorunun nasıl çözüleceğini de kendileriyle konuştuklarını belirten Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sert eleştiriler yöneltti. “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tek gündemi var o da benim” diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

“Amaç, ‘Acaba toplumun yoğun gündeminden toplumu nasıl koparırım?’ Türkiye’nin gerçek sorunlarını konuşamıyoruz ve tartışamıyoruz. Dün yine konuşurken klasik Kılıçdaroğlu hastalığı yeniden nüksetmiş, ‘Ey Kılıçdaroğlu’ diye başlamış. Sorduğu ilk soru ‘Sen kimsin?’ Söyleyeyim Sayın Erdoğan; ben senin televizyona çıkmaktan korktuğun kişiyim. Bana, istediğin soruyu sorabilirsin. Ben de sana soru soracağım. Hatta geçen sefer söylemiştim soruları ben sana şimdiden söyleyeyim.

KURMAYLARINLA ÇALIŞ

Sen otur evinde kurmaylarınla çalış, cevapları da hazırla öyle çık. Korkuyor benden. Ben düzgün biriyim, sorulması gereken soruyu sorarım. Cesaretin varsa gelirsin. Bu milletin başına PKK’yı IŞİD’i, FETÖ’yü kim musallat etti? Bunları sen besledin, sen büyüttün. Oslo’da onlarla beraberdin, Habur’da Türkiye Cumhuriyeti’nin hâkimlerini, savcılarını bunların ayağına gönderdin. Dolmabahçe’de, İmralı’da oturdun. Döndün FETÖ’ye ‘Ne istediniz de vermedik’ dedin. İyi de bu ülkenin çiftçisine, emeklisine, işçisine niye vermedin? Şimdi kalkmışsın sabah FETÖ, akşam FETÖ, öğle FETÖ. İyi de bu milletin başına sen bela ettin bunları kardeşim. Niye benimle uğraşıyorsun? Öyle uluorta bağırmanın hiçbir anlamı yok. Gel fındığı, hububatı, beyaz eti, kırmızı eti konuşalım. Gel Anadolu’nun mercimeğini konuşalım. Mercimeğin anavatanına mercimek ithal ediyoruz. Bundan bahseden var mı?”