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    Erdoğan'ın talimatı sonrası ilk onlar bıraktı

    Hürriyet Haber
    12.10.2017 - 19:22 | Son Güncelleme:

    Sig Sauer'i ilk bırakan Cumhurbaşkanlığı korumaları oldu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi; ilk adımı da Cumhurbaşkanlığı korumaları attı.

    Habertürk TV'nin edindiği bilgilere göre Sig Sauer silahları kullanan Cumhurbaşkanlığı korumaları o silahı bıraktı.

    Bundan böyle, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bulunan polis memuru ve özel harekatçılar Yavuz16 adı verilen yerli silahları ve Milli Piyade Tüfeği olarak bilinen MPT-76 tüfekleri kullanacak.
    SIG Sauer, dünyanın en eski ve önde gelen silah üreticilerinden biri. İmal ettiği tabanca ve tüfekler, bugün en dayanıklı silahlar arasında gösteriliyor. Ancak bu şirket, son aylarda ABD ile Türkiye arasında yaşanan diplomatik sıkıntıların da merkezinde yer alıyor.
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile yaşanan vize krizinin ardından emniyet teşkilatının artık ABD'de üretilen SIG Sauer model tabancaları kullanmayacağını söyledi.
    ABD Dışişleri Bakanlığı ise bir ay önce, Erdoğan'ın Mayıs ayındaki Washington ziyaretinde korumalarının protesto gösterisi düzenleyenlere sert müdahalesinin yarattığı tepkiler üzerine 1,2 milyon dolarlık SIG Sauer yarı otomatik silah satışına onay vermeme kararı almıştı.

    Etiketler: son dakika , haber , haberler , cumhurbaşkanı erdoğan
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