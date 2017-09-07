Erdoğan’ın ‘oy’ çağrısı Almanya'da afişlerde

Almanya'da göçmenler tarafından kurulan Alman Demokratlar Birliği (Allianz Deutscher Demokraten / AD-D), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye düşmanı partilere sakın ha oy vermeyiniz. Türkiye dostu olanlarla beraber olun. Küçük partiymiş falan buna da bakmayın, onlara oyunuzu verin, onları büyütelim" şeklindeki sözlerini seçim afişlerinde kullandı; konuşmanın çevirisini de yaptırarak video hazırlattı. Türklerin yoğun olarak yaşadığı kentlerden Duisburg sokaklarına asılan afişte Erdoğan'ın fotoğrafı ile birlikte "Türkiye dostu olanlarla beraber olun, onlara oyunuzu verin, onları büyütelim" ifadeleri yer aldı.