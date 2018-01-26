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    Erdoğan'ın övdüğü isim: Dik duruşundan dolayı teşekkür ederim

    Hürriyet Haber
    26.01.2018 - 11:56 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde Zeytin Dalı Harekatı’na destek veren Azerbaycan delegasyon başkanı Prof. Samad Seyidov'a teşekkür etti.

    Azerbaycan’ın Avrupa Konseyi delegasyon başkanı Prof. Samad Seyidov, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde (AKPM) Zeytin Dalı harekâtına destek vermiş, konuşmasını “Yaşasın bir millet, iki devlet” diye paylaşmıştı. 

    Bugün partisinin Genişletilmiş il Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Seyidov'a  teşekkür etti. Erdoğan şöyle dedi: 

    "Türkiye'nin Afrin'deki operasyonu sadece terör örgütlerine, teröristlere yöneliktir. Avrupa Parlamentosu'nda hareketi istila olarak göstermek isteyenlere söylüyorum. Gidin önce, Libya'da, Ruanda'da, Mali'de arayın. Hiçbir zaman Türk milleti, müstevli olarak hareket etmemiştir. Azeri vekil Seyidov kardeşime de dik duruşundan dolayı teşekkür ediyorum."

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    Etiketler: afrin harekatı , son dakika
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