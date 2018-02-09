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    Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu’na açtığı 1,5 milyonluk tazminat davası başladı

    Aziz ÖZEN/İSTANBUL
    09.02.2018 - 17:04 | Son Güncelleme:

    CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ailesi ve yakın çevresinin, haklarında sarf ettiği sözlere ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtıkları 1 milyon 500 bin liralık manevi tazminat davasına başlanırken, Kemal Kılıçdaroğlu, avukatı aracılığı ile dava dosyasına yolladığı 20 sayfalık yanıt dilekçesinde, konuşmasında hakaret içerikli tek bir söz bulunmadığını öne sürerek davanın reddini istedi.

    Erdoğanın Kılıçdaroğlu’na açtığı 1,5 milyonluk tazminat davası başladıAnadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde ilk celsesi görülen duruşmaya, davacı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin avukatları Ahmet Özel ve Ferah Yıldız ile davalı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Serap Azizoğlu katıldı. Kemal Kılıçdaroğlu adına avukatı Celal Çelik tarafından dava dosyasına sunulan 20 sayfalık yanıt dilekçesinde, "Vekil eden konuşmasında, hakaret kapsamlı tek bir söz bile bulunmamaktadır. Üstelik konuşmadaki tüm olguların gerçek olduğu ve tartışmasız bir şekilde tamamının tarafımızdan ispatlanacağı ifade edilmelidir. Açıkçası bu konuşmadan ne şekilde hakaret davası çıkarılabildiğini anlamış değiliz. Nitekim dava konusu konuşmayı okuyan herkes aynı sonuca ulaşacaktır. Dava konusu yapılan olguların ispatı ile birlikte davanın mutlak olarak reddinin gerekeceği izahtan varestedir. Zira ülkeyi yöneten siyasiler ve yakınları ile ilgili bu tür olguların tartışılmasında ve eleştirel değerlendirmeye tabi tutulmasında kamu yararı bulunmaktadır" denildi.

    Davacı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yıllardır ülkeyi yönettiği belirtilen yanıt dilekçesinde, "Önce Başbakanlık, şimdi ise Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Recep Tayyip Erdoğan ve aynı zamanda yakınları hakkındaki kamuoyunu ilgilendiren bilgilerin, kamuoyu ile paylaşılmasında kamu yararı bulunduğu konusunda tartışma bulunmamaktadır. Hiç kimse bu konuların paylaşılmasında kamu yararı bulunmadığını ileri sürmeyecektir. Siyasetçilere ve yakınlarına yönelik eleştiri sınırlarının özel kişilere nazaran daha geniş olduğu, gerek iç hukukumuzda, gerekse uluslararası mahkeme kararlarında yerleşmiş bir ilkedir. Bu ilkenin gerekçesi, siyasetçilerin ve yakınlarının özel kişilerden farklı olarak gazetecilerin ve halkın yakın denetimine açık, kamuoyuna mal olmuş kişi haline gelmeyi bilerek tercih etmeleridir. Siyasetçiler ve yakınları bu nedenle kendilerine getirilen eleştirilere daha geniş bir hoşgörü göstermek zorundadır" ifadelerine yer verildi.

    Dilekçede, davaya konu konuşmanın, hakaret, iftira, onur ve saygınlıklarını rencide etme kastı taşımadığı savunularak, "Vekil edenin açıklamaları, kamuyu bilgilendirmeye matuf, delillerle destekli, tamamen gerçeklere dayalı güncel konularla ilişkilidir. Açıklamalardaki eleştiriler görünür gerçeklik kapsamında kalmakta ve davacıların kişilik haklarına saldırı oluşturmayacak niteliktedir" denildi.

    Yanıt dilekçesinde, davacılar tarafından yurt dışına gerçekleştirildiği iddia edilen para transferlerine ilişkin tüm bankalardaki hesap hareketlerinin ilgili bankadan istenmesi talep edildi. Dilekçede, davanın reddedilmesi istendi.

    Duruşmada söz alan davacıların avukatı Ferah Yıldız ise, "Davalı tarafın ileri sürdüğü hususları kabul etmiyoruz. Uzlaşmak istemiyoruz" dedi.

    Etiketler: CHP , Erdoğan , Kılıçdaroğlu , son dakika
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