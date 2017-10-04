Erdoğan'ın esprisi Ruhani'ye kahkaha attırdı

Erdoğan ve Ruhani'nin görüşmesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker hazır bulundu.

Toplantıda iki ülke arasında anlaşmalara imza atıldı. Erdoğan o sırada Ruhani'nin kulağına eğilip bir şeyler söyledi. Erdoğan'ın yaptığı espri Ruhani'ye kahkaha attırdı.