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    Erdoğan'ın 'Esed teröristtir' sözlerine yanıt Rusya'dan geldi

    Hürriyet Haber
    28.12.2017 - 16:37 | Son Güncelleme:

    Rusya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Esed devlet terörü estirmiş bir teröristtir' sözlerine yanıt verdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, "sözler hukuki bir temele oturmuyor" dedi.

    Zaharova'ya Erdoğan'ın Tunus'ta mevkidaşı El Baci Kaid es Sibsi ile yaptığı ortak basın toplantısında Esad hakkında, "Esed devlet terörü estirmiş bir teröristtir ve Esed'le yürümek imkansızdır" ifadelerini kullanması soruldu.

    Sputnik'in aktardığı habere göre Zaharova soru karşısında şunları söyledi:

    "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Suriye Devlet Başkanı (Beşar) Esad için 'terörist' demesine gelirsek, Suriye, hükümet temsilcileri BM'de bulunan bir ülke, bu temsilciler BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye hükümetini temsil ediyor. Dolayısıyla bunun (Erdoğan'ın açıklaması) herhangi bir hukuki temeli yok. Bunlar asılsız açıklamalar. Bunun için herhangi ek bir değerlendirme ya da argümana da gerek yok."

     

     

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    Etiketler: RUSYA
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