Erdoğan’ın eliyle Rabia tarifi

Erdoğan, “Rabia işaretini hâlâ bilmeyenler var. Bizim partimizin de işareti bu. Mahir Bey herhalde bunu yazılı olarak göndereceksiniz. Başka çaresi yok. Şimdi bunun felsefesi de belli. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bunu Kılıçdaroğlu varsın öğrenmesin. Ama biz çok iyi öğreneceğiz, milletimize de anlatacağız” diyerek uyarıda bulundu. Toplantının ardından Erdoğan, AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal’a Rabia işaretini anlatan bilgilendirme yazısı hazırlatılması talimatı verdi. Yazıda, Rabia işareti Erdoğan’ın elinin yer aldığı fotoğrafla anlatıldı. Yazı Erdoğan’ın, MYK ve MKYK toplantılarında onayı alındıktan sonra teşkilatlara gönderildi.

FATİH’TEN ATATÜRK’E

Yazıda, Erdoğan’ın Rabia işareti yapan elinin fotoğrafının etrafında ise tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devletin anlamı şemalarla anlatıldı. AK Parti’nin tüzüğünün de hatırlatıldığı yazıda şu ifadeler yer aldı: “AK Parti, Türkiye aşkını kendisine hareket noktası olarak alan, mayasını milletin yoğurduğu kutlu bir yürüyüştür. Yapılamaz denilenleri bir bir hayata geçiren, her türlü vesayet ile mücadele eden ve milli iradeyi hâkim kılan davanın adıdır. AK Parti Alparslan’dan Fatih’e ve Gazi Mustafa Kemal’e uzanan bin yıllık geleneğin son temsilcisidir. İlkeli siyaset kurucu liderimiz Tayyip Erdoğan tarafından ‘Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet’ olarak sembolleştirilerek kutlu yürüyüşümüzün zihinlerdeki tezahürü haline gelmiştir.”