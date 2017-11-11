Erdoğan'ın çağrısını endişeyle izlemişler

Dava dosyasına giren Görüntü Analiz Raporu’na göre 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Genelkurmay Başkanlığı karargâhı işgal edilirken ‘müşterek harekât merkezi’nin kontrolü de darbecilerin eline geçiyor.



Rapora göre albay Osman Kardal saat 21.39’da MHM’ye geliyor. Osman Kardal, çalışanlara el işareti yaparak, o anda orada görevli personelin yönlerinin kendilerine dönmesini sağlıyor. Kardal, burada görevli personele hitaben bir konuşma yapıyor.





Saat 22.39’da İstanbul Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin kapatıldığı haberleri televizyon kanallarından yayınlanmaya başlıyor. Rapordaki görüntülere göre, televizyonların bu son dakikayı verdiği sırada yüzbaşı Sedat Kıran, binbaşı Fatih Koç, yarbay Recep Yıldız, albay Armağan Ustael, binbaşı Erhan Metin, tuğgeneral Alpaslan Çetin ve albay Osman Kardal da MHM’deki masanın etrafında bulunuyor.





Saatler 00.13’te ise TRT’de okunan sözde darbe bildirisi takip ediliyor. Dosyaya giren her iki görüntüde, darbecilerin rutin bir televizyon programı izler gibi izlediği, herhangi bir endişe belirtisi olmadığı görülüyor.







CNNTÜRK’TEKİ YAYIN MHM’Yİ KARIŞTIRDI

Saat 00.24’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CNNTürk haber televizyonuna FaceTime’la bağlanarak Hande Fırat’ın sorularını yanıtlayarak, halka sokağa çıkma çağrısı yapıyor.



Dosyaya giren fotoğraflarda, Erdoğan’ın Fırat ile yaptığı canlı yayının MHM’de dikkatle ve endişeyle izlendiği görülüyor. MHM’de açık olan televizyondan Erdoğan bu konuşmayı yaparken, masa etrafında binbaşı Erhan Metin, albay Armağan Ustael, albay Osman Kardal ve tuğgeneral Alpaslan Çetin’in olduğu da tespit edildi. Ustael, davanın tanıkları arasında yer alırken, diğer isimlerin hepsi ise sanık olarak yargılanıyor.



