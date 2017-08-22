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    Erdoğan'ın avukatından 'Adil Öksüz' iddiası: Bu büyük bir skandal...

    Hürriyet Haber
    22 Ağustos 2017 - 09:00Son Güncelleme : 22 Ağustos 2017 - 09:13

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Adil Öksüz'ün 15 Temmuz gecesi ABD konsolosluğundan arandığı telefon numarasının vize aldığında kayıtlı olan telefon değil, üzerine kayıtlı olmayan başka bir numara olduğunu söyledi.

    Adil Öksüz'ün 15 Temmuz gecesi ABD konsolosluğundan arandığı telefon numarasının, üzerine kayıtlı olmadığı iddiası gündeme geldi.

    Habertürk'te yayınlanan programda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Adil Öksüz'ün 15 Temmuz gecesi ABD konsolosluğundan arandığı telefon numarasının vize aldığında kayıtlı olan telefon değil, üzerine kayıtlı olmayan başka bir numara olduğunu söyledi.

    Programın diğer konuğu Mete Yarar konuyla ilgili, "Bu büyük bir skandal, ilk defa duyuyorum, olmayan numarayı biliyorlar, nasıl biliyorlar" dedi.

     

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    Etiketler: son dakika , haber , haberler , adil öksüz , abd elçiliği , telefon
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