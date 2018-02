Erdoğan'dan Yunanistan ve ABD'ye çok sert uyarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK parti Grup Taplantısı'nda konuşuyor. Erdoğan'ın konuşması özetle şöyle: "Ülkemizin sınırları boyunca büyük bir mücadele verdiği bir dönemde sizlere hep birlikte çok önemli görevler düşüyor. TBMM sıradan bir kurum değildir. 15 Temmuz'da darbecilerin karşısına dikilmiş bir Meclis'tir. Bugün de öncü ve örnek bir duruş sergileyen gazi Meclisimizin tüm üyelerine milletin adına teşekkür ediyorum. TBMM 16 Nisan halk oylaması ile kabul edilen yönetim sistemi değişikliği konusundaki dirayetli tutumu ile önceliğinin millet olduğunu göstererek ayrıca bir takdiri hak etmiştir. Bugün istihdamdaki gelişmelerden, hukuki ve idari hazırlıklara kadar reform gündemimizle ilgili hususları paylaşacaktım. Bugün özellikle kurulacak, Antarktika'daki Türk üssü için çalışmalar yapmak üzere uğurlayacağımız bilim adamlarımızın çalışmalarından söz edecektim ancak dönemin öncelikli konularını milletimizle paylaşmamız gerekiyor.

YUNANİSTAN'A UYARI

Sanılmasın ki Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz arama ve Ege'deki kayalıklarla ilgili fırsatçı girişimler dikkatimizden kaçıyor. Kıbrıs'ta ve Ege'de haddini aşanları yanlış hesap yapmamamları konusunda buradan ikaz ediyoruz. Biz bu devlet anlayışımızı bir kenara bırakarak buyrun diyemeyiz. Bir ölürüz bin diriliriz. Bu böyle bilinmeli. Güvenlik birimlerimiz şu anda bölgedeki gelişmeleri gerektiğinde her türlü müdahaleyi yapma yetkisiyle takip ediyoruz. Kıbrıs açıklarında faaliyet gösteren şirketlere Rum tarafına güvenerek hadlerirni aşmamalarını tavsiye ediyoruz. Bunların efelikleri bizim ordumuzu bizim ordumuzu gemilerimizi, uçaklarımızı görene kadardır. Bizim için Afrin neyse Ege’deki Kıbrıs’taki haklarımız da odur. Zeytin Dalı operasyonunun ne kadar önemli ve doğru olduğu bölgede attığımız her adımda görülüyor. Savaş gemilerimiz, hava kuvvetlerimiz gerektiğinde her türlü müdahaleyi yapmak için yakından takip ediyorlar.

ABD'YE SERT SÖZLER

Stratejik ortağımız, müttefikimiz kalkıp da PYD'ye parasal desteği, silah yardımları yetmiyormuş gibi yapma kararı bizim de aldığımız ve alacağımız kararı etkileyecektir. Şunun iyi bilinmesi lazım. Türkiye bir çadır devleti değildir. Asırlara bani olan bir devlet anlayışımız vardır. Biz gereği neyse bunu yaparız. Bir ölürüz bin diriliriz. Bu böyle bilinmeli. Eğer biz NATO’da berabersek NATO’nun kendi yürüyen maddeleri neyse Türkiye’nin buna ne kadar uyması gerekiyorsa ABD’nin de o kadar uyması gerekir. Şunun da bilinmesini istiyorum. Türkiye’nin cumhurbaşkanı olarak NATO eşittir Amerika Birleşik Devletleri değildir. NATO’da tüm ülkelerin her biri ABD ile eşittir. Sen kalkar da bir YPG’yi, bir PYD’yi bize göre bu terör örgütü değildir diyorsan geç onu bir tarafa, senin müttefikin olan bir ülkeye bu terör örgütü saldırıyorsa senin NATO mensubu olarak bunun karşısında durman gerekir.

ABD'Lİ GENERALE OSMANLI TOKADI YANITI

Senin Suriye ile ne sınırın var, alakan var. Sen imkanların olduğu için buraya rahat rahat geliyorsun. Paraysa para veriyorsun. İlk gelen bilgiler 550 milyon dolar. Bunun 3 milyar dolara kadar çıkacağı da dolaylı olarak konuşuluyor. DEAŞ’la siz şu ana kadar ne mücadelesi verdiniz. Kaç tane DEAŞ’lıyı yok ettiniz veya nereye sevk ettiniz? Biz bölgede kimin kiminle işbirliği içinde olduğunu gayet biliyoruz. Artık kimsenin DEAŞ’ı kullanmaya hakkı yoktur. Çünkü DEAŞ’la birlikte hareket ediyorlar. Suriye’deki DEAŞ tiyatrosunun sonuna geldik. Hele hele bizi vururlarsa sert karşılık veririz diyenlerin ömürlerinde hiç Osmanlı tokadı yememiş oldukları da çok açık. Türkiye’yi canlarının istedikleri gibi girip çıktıkları, her türlü hoyratlığı yapıp hesap vermedikleri yerlerle karıştırıyorlarsa çok yakında öyle olmadığını da göreceklerdir.

ABD'Lİ GENERAL ZİYARET ETMİŞTİ

ABD'nin DEAŞ'la mücadele koalisyonundaki en üst rütbeli asker olan Korgeneral Paul E. Funk, Menbiç'e gideret gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu. Amerikan askerlerinin bölgeden çekilmeyeceğini söyleyen General Funk, TSK'nın Afrin harekâtından endişe duyup duymadığını yönündeki soruya ise şu yanıtı vermişti: "Endişe duymuyorum. Görev tanımımda endişe duymak yok, benim işim savaşmak."

'KASITLI OLARAK HEDEF ALMAYIZ AMA...'

Biz elbette kasıtlı olarak onları hedef almayacağız. Ama hemen yanı başlarından başlayarak gördüğümüz her teröristi de imha edeceğiz. İşte o zaman teröristlerin yanlarında bulunmasalar kendileri için daha iyi olduğunu anlayacaklar. Ben şu anda buradan Amerika halkına sesleniyorum. Amerika bütçesinden çıkan bu paralar halkın cebinden çıkan paralardır. Zira şu anda milli bütçeden böyle bir paranın çıkması manidardır. Madem ki tekke düşmüş kel görünmüştür bazı şeyleri açıkça konuşmanın zamanı da gelmiştir. Hemen yanı başımızdaki koskoca coğrafyada 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük paylaşım savaşı yaşanıyor. Birileri Türkiye'yi de bu paylaşım kavgasının bir parçası olarak görüyor. Bizim kimseye verecek ne bir karış toprağımız ne de bir hiç uğruna feda edecek tek bir evladımız yoktur."