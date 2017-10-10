Erdoğan'dan vize krizi ile ilgili son dakika açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Öncelikle şunu biz başlatmadık. Bu sorunun faili ABD’nin ta kendisidir. Üst düzey yöneticilerin özellikle Dışişleri Bakanımızla herhangi bir görüşme yapmaması yadırgadığım bir konudur. Ankara’daki bir büyükelçinin kalkıp da böyle bir karar alması sonra da ben bunu devletim adına aldım demesi düşündürücüdür. Eğer durum böyleyse ABD’deki üst düzey yönetimlerle bizim konuşacak bir şeyimiz yok. Öyle değil de büyükelçi bunu kendi kafasına göre aldıysa ABD üst yönetiminin o büyükelçiyi orada tutmaması gerekir. Sen Türkiye ABD ilişkilerini nasıl bozarsın demesi gerekir. Benim büyükelçim böyle bir şey yapsa bir dakika tutmam.

"ABD'NİN TÜRKİYE'DEKİ TEMSİLCİSİ OLARAK GÖRMÜYORUZ"

Bu kişinin FETÖ soruşturmasında önce gözaltına alınıp sonra tutuklanması, sonra bir kişi için daha gözaltı kararı alınması bir defa İstanbul Başkonsolosluğu’nda bir şeylerin döndüğünü gösteriyor. Bu ajanlar ABD başkonsolosluğuna nasıl sızdı? Sızmadıysa bunları buraya kim soktu. Hiçbir devlet kendisini içeriden tehdit edecek bu ajanlara izin vermez. Türkiye Cumhuriyeti de dün de söyledim bir kabile devleti değildir. Böyle bir şeye müsamaha etmemiz mümkün değildir. Bu büyükelçi şu anda veda ziyaretlerinde bulunuyor. Veda ziyaretlerini kabul etmiyoruz. ABD’nin Türkiye’deki temsilcisi olarak da görmüyoruz.