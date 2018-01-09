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    Erdoğan'dan Vida transferi için dikkat çeken yorum

    Hurriyet.com.tr - DHA
    09.01.2018 - 20:49 | Son Güncelleme:

    Hırvat mevkidaşı Kitarovic ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'ın yeni transferi Vida'dan bahsetti. "Sonunda Hırvatistan'dan çok ciddi bir ithalat yaptık." diyen Erdoğan, "Beşiktaş Hırvatistan milli takımının çok çok önemli oyuncusu olan Vida'yı transfer etti. Bu önemli bir ithalattır. Hırvatistan için de önemli bir ihracattır." ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırvat mevkidaşı Kitaroviç ile kapsamlı ve yararlı bir görüşmenin yapıldığını kaydetti.

    Erdoğan, "Balkanlarda barış ve refahın yaygınlaştırılmasında Hırvatistan ile olan işbirliğimize önem veriyoruz. Gerek ticaret hacmimizin gerekse karşılıklı yatırımların artırılmasını arzu ediyoruz. Ekonomik ve ticari işbirliğimizin ülkelerimizin gerçek olanaklarını yansıtacak düzeye yükseltilmesi için ortak iradeye sahibiz.

    Hırvatistan’da özellikle turizm bankacılık, yenilenebilir enerji sektöründe başarıyla faaliyet gösteren firmalarımız var. Önümüzdeki dönemde daha çok Türk firmasının yatırım yapmasını umut ediyoruz gerekli desteği sunacağız. Yenilenebilir enerji kaynaklarını ve bu alanda faaliyet gösteren şirketlerimizin iş birliği alanlarını araştırmaları konusunu değerlendiriyoruz.

    Cumhurbaşkanı Sayın Kitaroviç ile kapsamlı, yararlı görüşmeler yaptık. 1 Temmuz 2013 tarihi itibariyle Avrupa Birliği üyesi olan Hırvatistan ile AB konularında işbirliği yollarını artırma üzerinde de görüş alışverişinde bulunduk. Ülkelerimizi yakından ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konuları ele aldık. Kudüs meselesini de değerlendirdik.

    Hırvatistan'ın önümüzdeki süreçte Kudüs konusundaki tutumunu inanıyorum ki yapıcı bir anlayışla gözden geçirecektir. Terörle mücadele konusunu da Sayın Cumhurbaşkanı ile etraflıca ele aldık" diye konuştu.

    "TÜRKİYE’NİN AB YOLUNDA OLMASI AB’NİN FAYDASINADIR"

    Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç "AB üyeliği konusunda Türkiye’yi destekleyen açıklamalarınız var. Bu süreçte AB’nin Türkiye’yi uzun süredir kapıda bekletmesi ne kadar doğru ve adil?" sorusunu şöyle yanıtladı:

    "3 Ekim 2005’te Türkiye’nin AB ile müzakereleri başladığında Hırvatistan heyetindeydim. Bu müzakere sürecinin ne kadar zorlu olduğunu ne kadar adil davranılmadığını hissettirebileceğini biliyorum. AB ve Türkiye arasındaki ilişkinin geleceğinin bağlamının tanımlanması açısından sizin karar vereceğiniz bir durum ama Türkiye’nin AB yolunda olması AB açısından hayati öneme sahiptir ve AB’nin faydasınadır."

    Erdoğandan Vida transferi için dikkat çeken yorum

    "HIRVATİSTAN’DAN İTHALAT YAPTIK VİDA TRANSFER OLDU"

    Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitarovic'un "Birçok durumda da söylediğim gibi, Türkiye'nin Avrupa Birliği yolunda tutulması Avrupa Birliği açısından hayati öneme sahiptir." cümlesinden sonra söz alan Erdoğan, şöyle konuştu:

    "Zaten Sayın Kitarovic süreçle ilgili bilgiler verdiler. Aslında biz bu 2017'nin sonunda Hırvatistan'dan çok ciddi bir ithalat yaptık. O da biliyorsunuz Beşiktaş Hırvatistan milli takımının çok çok önemli oyuncusu olan Vida'yı transfer etti. Bu önemli bir ithalattır. Hırvatistan için de önemli bir ihracattır. Hayırlı olsun."

     

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