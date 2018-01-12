Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Erdoğan'dan ünlü çorbacıya ziyaret

    Erdoğan'dan ünlü çorbacıya ziyaret

    Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
    12.01.2018 - 22:48 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazar günü katıldığı bir programda ziyaret sözü verdiği restorana giderek yemek yedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi’nin 135’i kuruluş yıldönümü törenine sonra Ak Parti İstanbul İl Başkanlığına geçti. Ak parti İstanbul  Milletvekilleriyle istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı basını kapalı olarak yapıldı.  Toplantının gündeminde 2019 seçimlerine hazırlık olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından Etiler'de bir restorana gitti. Erdoğan burada çorba içti. Hesabı da bizzat ödedi.

    Erdoğandan ünlü çorbacıya ziyaret

     Erdoğan’ın geçtiğimiz Pazar günü, Boğaziçi Üniversitesinde ki programından ayrılırken, restoran sahibi tarafından davet edildiği, daha sonra uğramak için söz verdiği öğrenildi. Erdoğan sözünde durarak bu gece restorana gitti. Erdoğan çalışanlarla da hatıra fotoğrafı çektirdi.

     

    Etiketler: çorbacı
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri