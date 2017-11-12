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    Erdoğan’dan üçlü diplomasi turu

    Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA Nerdun HACIOĞLU / MOSKOVA
    12.11.2017 - 20:46 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan; bugün Soçi’ye giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le son bir yıldaki beşinci yüz yüze görüşmesini yapacak. Erdoğan, üç günlük diplomasi turu kapsamında yarın Kuveyt’te, çarşamba günü de Katar’da olacak.

    Erdoğan ilk olarak Putin’in davetlisi olarak Rusya’nın Karadeniz kıyısında bulunan Soçi kentine gidecek. İki liderin ele alacakları konular arasında ilk sırada Rusya’nın inisiyatifiyle düzenlenmek istenen ‘Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ olacak. Türkiye, Suriye kongresine PYD’nin katılmasına izin verilmemesini isterken, Rus tarafı ise “Suriye’de yaşayan tüm etnik ve dini topluluklar olmalı” görüşünü savunuyor. İki lider Suriye’deki İdlib güvenlikli bölgesi ve Afrin’in durumunu da görüşecek. Türkiye, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD’nin denetimindeki Afrin konusunda sert tutum takınılmasını bekliyor.
    Görüşmede Akkuyu Nükleer Santralı,

    Türk Akımı Projesi ve S-400 alımı gibi iki ülke arasındaki ekonomik ve askeri başlıklar da ele alınacak. Erdoğan ve Putin buluşması iki liderin son bir yıldaki beşinci, uçak krizinin ardından ise sekizinci yüz yüze görüşmeleri olacak. Erdoğan, Rusya’nın ardından Kuveyt’te de Emir Şeyh Sabah El-Ahmed El-Cabir es Sabah’la bir araya gelecek. Erdoğan ile es Sabah görüşmesinde Katar krizi ile Suriye, Irak ve Suudi Arabistan’daki gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Erdoğan’ın diplomasi turunun üçüncü durağı ise son dönemde ilişkilerin geliştiği Katar olacak. 

    Etiketler: gazetehaberleri , cumhurbaşkanı
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