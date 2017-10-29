Erdoğan’dan teşkilata: İstifacıları dışlamayın

Erken seçim kesinlikle yok. Ana muhalefetin bu tartışmalarını lüzumsuz buluyorum. Siyaseti ve gündemi okuyamadıklarını gösteriyor. Böyle bir konjonktür yok. Erken seçim taleplerinin tek amacı gündem değiştirmek. Biz işimize, gücümüze bakacağız. Boş laf bunlar.

BALIKESİR YARIN

Balıkesir belediye başkanının, pazartesi istifa etmesini bekliyoruz. Etmezse, gereğini yapacağız. Herkes görecek ne yapacağımızı. Ama bir sıkıntı olmadan istifa edeceğini düşünüyorum.”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da belediye başkanlarına yönelik başlatacakları çalışma hakkında bilgi verdi. Soylu, “Belediye başkalarına iktidar-muhalefet ayrımı gözetmeksizin mülkiye müfettişi göndereceğiz. İçişleri bakanlığının belli bir denetim formatı var. Bu çerçevede idari denetim başlatıyoruz. Nereden ne eksik var, neler yapılmalı, hepsi tek tek inceleme konusu olacak. Bir kusur tespit edersek, gereği yapılacak” dedi.

Toplantıda, TBMM başkanlığı seçimi takvimi de açıklandı. Seçim takvimi, 17-21 Kasım tarihleri arasında işleyecek. Partiler, başkan adaylarını bu süre içerisinde bildirecek ve seçim yapılacak. Toplantıda, AK Parti’nin Meclis başkan adayının kim olacağı konusu ele alınmadı. TBMM’de sırasıyla helal gıda tasarısı, vergi torba tasarısı ve bütçe tasarısı ele alınacak. Genel Kurul, bütçe görüşmelerinden sonra 22 Aralık’ta çalışmalarına ara verecek.