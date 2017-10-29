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    Erdoğan’dan teşkilata: İstifacıları dışlamayın

    Nuray BABACAN / ANKARA
    29.10.2017 - 00:08 | Son Güncelleme:

    CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, partisinin önceki günkü Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, belediye ve il başkanlarına yapılan operasyonla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erken seçimin gündemlerinde olmadığını belirten Erdoğan, muhalefetin siyaseti okuyamadığını söyledi. Erdoğan, partililere şu önemli uyarılarda bulundu: “İstifa eden belediye başkanlarıyla ilgili kimse olumsuz konuşmasın. Bu arkadaşlarla ilgili kırıcı sözler sarfedilmemeli. Gönül alarak, partinin ilk kurulduğu günkü mantık ve heyecanla hareket edeceğiz. Adam kaybetmeyelim. Değişimin gerçekleştiği illerdeki teşkilatları uyarın. Görevden alınan veya istifa eden arkadaşları dışlamadan çalışsınlar. 

    Erken seçim kesinlikle yok. Ana muhalefetin bu tartışmalarını lüzumsuz buluyorum. Siyaseti ve gündemi okuyamadıklarını gösteriyor. Böyle bir konjonktür yok. Erken seçim taleplerinin tek amacı gündem değiştirmek. Biz işimize, gücümüze bakacağız. Boş laf bunlar.

    BALIKESİR YARIN
    Balıkesir belediye başkanının, pazartesi istifa etmesini bekliyoruz. Etmezse, gereğini yapacağız. Herkes görecek ne yapacağımızı. Ama bir sıkıntı olmadan istifa edeceğini düşünüyorum.”

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da belediye başkanlarına yönelik başlatacakları çalışma hakkında bilgi verdi. Soylu, “Belediye başkalarına iktidar-muhalefet ayrımı gözetmeksizin mülkiye müfettişi göndereceğiz. İçişleri bakanlığının belli bir denetim formatı var. Bu çerçevede idari denetim başlatıyoruz. Nereden ne eksik var, neler yapılmalı, hepsi tek tek inceleme konusu olacak. Bir kusur tespit edersek, gereği yapılacak” dedi.

    Toplantıda, TBMM başkanlığı seçimi takvimi de açıklandı. Seçim takvimi, 17-21 Kasım tarihleri arasında işleyecek. Partiler, başkan adaylarını bu süre içerisinde bildirecek ve seçim yapılacak. Toplantıda, AK Parti’nin Meclis başkan adayının kim olacağı konusu ele alınmadı. TBMM’de sırasıyla helal gıda tasarısı, vergi torba tasarısı ve bütçe tasarısı ele alınacak. Genel Kurul, bütçe görüşmelerinden sonra 22 Aralık’ta çalışmalarına ara verecek.

    Etiketler: Erdoğan , gazetehaberleri
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